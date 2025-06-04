中光電通過SA8000驗證 展現企業人權與永續承諾
上櫃公司中強光電獲全球公認之社會責任標準SA8000認證。中光電表示，此次驗證的取得，象徵公司在勞動權益、員工健康安全、禁止強迫與童工、工資待遇、工作時數、結社自由等方面皆符合國際最佳實務準則，展現企業永續經營的堅定承諾。
SA8000由社會責任國際組織（Social Accountability International, SAI）制定，是目前具權威性的人權與勞工管理系統標準之一，廣泛用於全球供應鏈之社會責任評估。此次驗證經由第三方專業稽核機構依據SA 8000標準進行全面評估與訪查，確認各項制度、紀錄與現場實務均符合要求。
中光電財務長暨永續委員會委員何新斌表示，這次通過SA8000驗證，是全體同仁共同努力的成果，也讓我們在國際客戶與供應鏈合作夥伴面前展現更堅實的信任基礎。未來，我們將持續優化管理流程，深化企業社會責任，並與供應鏈夥伴共同實現永續價值。」
第三方驗證機構TUV Nord總經理葉政治表示，相信透過SA8000的運作，能讓公司ESG的社會面向表現更加突出，同時為提升產業整體價值注入重要的力量。
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