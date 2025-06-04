瀚宇博觀音廠增AI伺服器比重 精成科下半年樂觀

華科事業群PCB廠商瀚宇博（5469）今日和子公司精成科（6191）共同召開法說會，瀚宇博總座陶正國提到，部分消費應用因關稅因素提前拉貨，公司並積極拉高來自高階產品產能，觀音廠將提高AI伺服器與交換器比重，並以去瓶頸增產。子公司精成科方面併購Lincstech後積極協助產能擴充，下半年EMS應用樂觀看待。

陶正國也說，瀚宇博江陰廠持續提升技術能力包含VGA與算力卡應用，也將提高伺服器應用比重，且持續HDI去瓶頸增加產能。

精成科統計，併購Lincstech後PCB營收占比75%，EMS占25%。產品組合增加伺服器、Probe Cards探針卡與機器人、醫療產品等。精成科提到，PCB方面馬來西亞初期投資較高。

陶正國也說，4月才開始併入認列Lincstech，PCB營運毛利率受原物料影響無太大改變，高階產品後續投產後營運有正面效益，檳城廠初期剛開出產能的折舊影響較大。

展望未來，精成科預計，PCB方面持續擴充高階產品產能，同時整合集團資源來打造共享平台，同時實現跨國多區域人才交流。EMS方面預期中國大陸AI應用是發展重心，馬來西亞廠區將導入空調、通訊與工控，今年將持續擴產SMT線估將增加至12條。