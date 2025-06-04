星科國際發布AI機器人平台方案 首波聚焦安防巡檢應用

正崴集團（2392）旗下星科國際（SYNC ROBOTIC）今（4）日推出「AI 機器人平台」方案，首發應用瞄準全球智慧巡檢與安防市場的成長商機，結合最先進的硬體平台與強化學習技術，整合語音與視覺辨識、視覺語言模型（VLM）、同步定位與地圖構建（SLAM）、路徑規劃導航及人流避障等尖端功能，為商業大樓、大型賣場、工廠及公共設施等多元安防場景導入高效能的自主巡檢應用，幫助企業強化營運韌性與提升轉型效益。

星科國際董事長郭守富表示，「AI機器人平台方案是星科國際在物理AI領域的一大步，更是正崴集團在智慧製造與服務轉型上的一個重要里程碑。我們不僅提供頂尖的安防解決方案，更以打造安全、智慧、可靠的機器人服務為核心，賦能全球各產業的多元應用場域，協助客戶提升效率、降低風險，開創更大的商業價值」。

星科國際推出的全台首個AI機器人平台方案，搶先落地安防巡檢應用，具備24小時全天候自主巡邏能力，尤其適用於無人值守或高風險環境，例如商業大樓、大型賣場、工廠及公共設施等場域，能透過精準的感測器與AI演算法，實現即時環境感知、異常事件偵測與通報，為其提供高效、自主的巡檢應用。該方案採用NVIDIA Isaac GR00T N1 模型推進機器人的開發，更賦予機器人高效的本地運算與即時決策能力。