正崴集團發布AI機器人平台 首波聚焦安防巡檢應用

物理AI（Physical AI）實際應用真的來了！正崴（2392）旗下星科國際（SYNC ROBOTIC）4日推出「AI機器人平台」方案，首發應用瞄準全球智慧巡檢與安防市場的成長商機，結合最先進的硬體平台與強化學習技術，整合語普與視覺辨識、視覺語言模型（VLM）、同步定位與地圖構建（SLAM）、路徑規劃導航及人流避障等尖端功能、為商業大樓、大型賣場、工廠及公共設施等多元安防場域導入高效能的自主巡檢應用，幫助企業強化營運韌性與提升轉型效益。

星科國際董事長郭守富表示：「AI機器人平台方案是星科國際在物理 AI領域的一大步，更是正崴集團在智慧製造與服務轉型上的一個重要里程碑。我們不僅提供頂尖的安防解決方案，更以打造安全、智慧、可靠的機器人服務為核心，賦能全球各產業的多元應用場域，協助客戶提升效率、降低風險，開創更大的商業價值。」

AI機器人安防巡檢的市場需求，正隨著全球對於自動化、智慧化及勞動力短缺等趨勢迅速增長。據Market Research統計，2024年巡檢機器人的市場規模約40.7億美元，預期將以年複合成長率（CAGR）約16.8%的增速，至2030年可成長至約200億美元，市場規模潛力巨大。

星科國際推出的全台首個AI機器人平台方案，搶先落地安防巡檢應用，具備24小時全天候自主巡邏能力，尤其適用於無人值守或高風險環境，例如商業大樓、大型賣場、工廠及公共設施等場域，能透過精準的感測器與AI演算法，實現即時環境感知、異常事件偵測與通報，為其提供高效、自主的巡檢應用。該方案採用NVIDIA Isaac GROOT N1模型推進機器人的開發，更賦予機器人高效的本地運算與即時決策能力。

星科國際推出的AI機器人平台方案，將鎖定安防巡檢、智慧製造、氣候預測、影視與客服五大應用，首波聚焦安防巡檢場景，有以下三大特色，提供更全面的智慧防護。

智慧化巡檢載體：可依據不同場域特性彈性選用四足機器人、人形機器人或空拍機，實現24小時自主巡檢、排程任務與自動充電，確保全天候無間斷的安防覆蓋。

模組化檢測功能：搭配多種感測器與模組化檢測儀器，結合強大的AI視覺辨識與環境感知技術，賦予機器人高度的環境適應性與智能決策能力，能主動偵測、識別並即時回報如入侵、火災、洩漏等異常事件。

一站式Dashboard操控平台：提供直覺化且功能完整的中央管理：Dashboard，讓安防管理人員能輕鬆進行多機器人任務指派、即時影像串流監看、巡檢數據記錄與分析，並在必要時進行遠端操控介入，大幅簡化管理流程並提升應變效率。

透過此方案的導入，巡檢總時數可提升約3倍，將人員暴露於高風險作業環境的機率降為零。以離岸風電的出海巡檢為例，導入AI四足機器人進行定時巡檢，可有效減少人員出海次數、顯著提升企業的安全性與管理效能。

展望未來，星科國際將充分運用母公司正崴集團旗下於AI算力、精密製造、全球通路以及再生能源領域的深厚資源，在集團子公司場景中驗證與優化，加速機器人在智慧製造的導入與普遍應用，持續深化物理AI技術與各行業巡檢應用的整合。在全球市場的拓展策略上，星科國際將透過集團旗下的美國安防品牌Luminys率先進軍美國市場，再逐步擴展至全球。