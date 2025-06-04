快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

正崴集團推AI機器人平台 瞄準200億美元安防巡檢商機

中央社／ 台北4日電
正崴搶搭機器人商機熱潮，旗下子公司星科國際今天發表AI機器人平台方案，首波聚焦安防巡檢應用，搶攻未來每年200億美元的市場商機。AI機器人示意圖。圖／AI生成
正崴搶搭機器人商機熱潮，旗下子公司星科國際今天發表AI機器人平台方案，首波聚焦安防巡檢應用，搶攻未來每年200億美元的市場商機。AI機器人示意圖。圖／AI生成

正崴搶搭機器人商機熱潮，旗下子公司星科國際（Sync Robtic）今天發表AI機器人平台方案，首波聚焦安防巡檢應用，搶攻未來每年200億美元的市場商機。受機器人題材激勵，正崴今天股價亮燈漲停，終場收在55.5元。

星科國際董事長郭守富今天表示，人力短缺是未來社會一大難題，透過機器人安防巡檢方案的導入，巡檢總時數可提升約3倍，並將人員暴露於高風險作業環境的機率降為零。以離岸風電出海巡檢為例，導入AI四足機器人進行定時巡檢，可有效減少人員出海次數，顯著提升企業的安全性與管理效能。

郭守富強調，星科主要是訓練機器人的大腦，採用輝達（NVIDIA）的Isaac GR00T N1模型，推進機器人的開發，更賦予機器人高效的本地運算與即時決策能力。

他進一步指出，硬體不是星科現階段發展重點，星科的AI機器人平台方案，未來可依據不同場域特性，彈性選用四足機器人、人形機器人或空拍機，實現24小時自主巡檢、排程任務與自動充電，確保全天候無間斷的安防覆蓋。

正崴引述產研機構Market Research的統計預估，2024年巡檢機器人的市場規模約40.7億美元，預期未來幾年將以約16.8%的年複合成長率增速，至2030年成長至約200億美元，市場規模潛力巨大。

在全球市場的拓展策略上，星科國際將透過集團旗下的美國安防品牌 Luminys Systems Corporation，整合星科的研發成果，接軌北美產業及通路。郭守富透露，目前已有安防業者等客戶接洽中，初期目標1至2年後，能有120個機器人隨時在外巡檢。

正崴 機器人 AI

延伸閱讀

迎夏季刷卡商機 星展推網購、餐飲與旅遊三大回饋方案

AI 有了身體！魏哲家金口玉言 機器人概念股持續沸騰

Meta 簽核電長約以滿足 AI 電力需求 為什麼輝達成了贏家？

輝達市值3.45兆美元 暌違近5個月重返龍頭擠下微軟

相關新聞

「保護使用者安全」中華電憑證遭移除 Google：持續探討解決方案

Google宣布自8月1日起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任後續中華電信簽發的TLS憑證。Google今天對中央社記...

正崴集團發布AI機器人平台 首波聚焦安防巡檢應用

物理 AI（Physical AI）實際應用真的來了！正崴（2392）旗下星科國際（SYNC ROBOTIC）4日推出「...

中華電信遭撤信 20年CA老手為何作業崩盤？

中華電信遭Google移除Chrome預設信任，據熟悉中華電信作業人士指出，中華電信承作這項業務20年，卻在此時出現內部...

正崴集團推AI機器人平台 瞄準200億美元安防巡檢商機

正崴搶搭機器人商機熱潮，旗下子公司星科國際（Sync Robtic）今天發表AI機器人平台方案，首波聚焦安防巡檢應用，搶...

Switch 2即將開賣 ADATA記憶卡為玩家打造極速體驗

備受全球玩家期待的Nintendo Switch 2 次世代遊戲主機將於本周開賣，其Nintendo Switch 2帶...

無人機業者赴日參展 台日無人機產業簽合作備忘錄

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏今赴東京日本國際無人機展，同時與日本無人機產業發展協會(JUIDA)副理事長千田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。