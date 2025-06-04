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Switch 2即將開賣 ADATA記憶卡為玩家打造極速體驗
備受全球玩家期待的Nintendo Switch 2 次世代遊戲主機將於本周開賣，其Nintendo Switch 2帶來革命性的硬體升級，包括更強大的處理器與繪圖效能，為玩家帶來畫質更精緻、場景更開放、內容更豐富的遊戲體驗。記憶體領導品牌威剛（3260）ADATA Premier Extreme microSDXC SD Express 7.1記憶卡，具備高達 800MB/s讀取與700MB/s寫入的業界頂尖速度，搭配512GB大容量，為玩家打造無與倫比的極速體驗。
Nintendo Switch 2預計將帶來革命性硬體升級，包括更強大的處理器與繪圖效能，讓遊戲開發者得以打造畫面更精緻、場景更宏大、內容更豐富的遊戲鉅作，然而，隨之而來的遊戲檔案容量激增，對主機儲存空間構成全新挑戰。
SD Express 7.1標準採用PCIe Gen3 x 1介面與NVMe協定，其提供的讀寫效率，是UHS-II microSD卡2.7倍，成為本次釋放次世代主機潛能的關鍵。
ADATA Premier Extreme SD Express 7.1 microSDXC記憶卡採用已通過Switch 2相容性測試的慧榮科技 Silicon Motion SM2708 SD Express 控制晶片，具備業界頂級800/700 MB/s讀寫速度，將大幅縮短 Nintendo Switch 2 遊戲下載與安裝時間、更新包應用速度，並提升存檔與高畫質影音擷取的流暢性，全面最佳化遊戲體驗。玩家更可無懼儲存瓶頸，盡情釋放主機潛能。
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