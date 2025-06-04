無人機業者赴日參展 台日無人機產業簽合作備忘錄
「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏今赴東京日本國際無人機展，同時與日本無人機產業發展協會(JUIDA)副理事長千田泰弘簽署合作備忘錄。胡開宏說，JUIDA是日本無人機產業最具代表性的組織之一，此次合作有助於推動雙方在供應鏈的實質對接，加速台灣廠商產品進入日本市場，並確立長期合作的基礎。
包括漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家業者都一同前往參展。外交部駐日本代表處李逸洋與經濟部航太產業發展推動小組簡志維主任並參與簽署典禮。
「台灣館」也展會中開幕，胡開宏說，無人機產業中，日本有精密機械、自動控制等強項，台灣也有晶片、資安、製造、系統整合等利基。台日合作方向，將朝著供應鏈整合進行，包含技術發展、應用導入和市場共享。
另外，無人機快速發展，各國的法規仍未臻完善，台日在制度面確實存在差異，透過合作機制，能有效搭起溝通橋樑，為雙方跨境經營的過程降低合規障礙，打入彼此市場。JUIDA副理事長千田泰弘也表示，期待在後續的商務會議中，雙方也積極探討台日供應鏈體系的整合模式。
胡開宏說，日本國際無人機展邁入第10屆，產業應用越趨多元，尤其著重防災、救災、測量、監控、物流等領域，日本政府編列逾千億日圓預算發展無人機產業。在台灣，「無人機聯盟」同樣有外交部與經濟部大力支持，是集結產官學研共同推動的產業。
今年的重要目標是推動國際合作與市場拓展，面對具潛力的海外市場，聯盟積極參與國際交流，提高台灣無人機產業的能見度。
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