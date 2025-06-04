金片子大賽徵件開跑！訊連以「編輯工具」力挺影視創作

AI人臉辨識大廠訊連（5203）4日表示，團隊很榮幸受邀響應由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的「2025金片子大賽」，活動徵件已正式啟動，訊連誠摯邀請來自全球的創作者踴躍參與。團隊也提供旗艦產品全力支持影視產業，鼓勵創作者透過短片傳達內心故事，讓世界聽見更多元的聲音。

邁入第十五屆的「金片子大賽」歷年來吸引眾多重量級影人參與，金馬影帝李康生以2021年短片《有風的日子，有雲》，一舉入圍六項大獎。此外，金鐘視帝莊凱勛、藍葦華；金鐘視后劉瑞琪、金馬最佳新演員胡智強、金馬最佳女配角張詩盈等實力派演員皆曾參與其中，足見金片子大賽的影響力與魅力。本屆大賽徵件以15分鐘內短片為主，類型不限，劇情、實驗、動畫、紀錄片皆可參賽。最高榮譽「金片子金獎」將頒發新台幣60萬元，另設有「銀獎」（20萬元）、「銅獎」（10萬元）及多項個人獎項；國際參賽者可角逐「評審團國際競賽首獎」，獎金高達3,000美元，大賽總獎金達新台幣113萬元。

作為數位創意編輯軟體的領導品牌，訊連也加入行列，提供總價值近50萬元的創作資源。獲獎者將獲得「創意導演365」影片、相片與音效編輯軟體3年訂閱方案（市值11,940元），入圍者與到場貴賓亦將獲贈「威力導演365」1年訂閱（市值1,980元），全力支援創作者持續追夢。

金鐘視帝、同時也是上屆「最佳男演員獎」得主莊凱勛鼓勵影視新秀勇敢參與：「如果對這個世界還有話想說，哪怕經驗不多，這都是一個很棒的學習機會。」談及創作心路，他提到每個年齡階段都賦予作品不同的質地與層次：「20多歲創作的火花跟生猛，絕對會有別於30、40、50歲創作時候的底蘊深度，那是不一樣的風景。」

訊連共同總經理林昭宏表示，在這個影像語言無國界的時代，創意早已超越地理與語言的限制。我們很榮幸能與金片子大賽合作，共同支持來自全球的影像創作者。透過提供訊連國際級的編輯工具與資源，我們希望助力更多優秀作品走向世界舞台，讓在地故事被全球看見，也讓全球創意在台灣發光。