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TXOne Networks 新版 SageOne 導入智慧漏洞防禦功能

經濟日報／ 記者彭慧明／台北即時報導

全球虛實整合系統（Cyber-Physical System，CPS）、工業控制系統（ICS）與營運技術（OT）環境防護領導廠商TXOne Networks（睿控網安）今天宣布推出SageOne OT資安治理平台最新版本。TXOne SageOne平台一直以來廣受各產業對網路資安有嚴格要求的領導者信賴，再次升級推出全新智慧漏洞防禦功能，進一步強化其資安防護能力。

TXOne指出，營運技術（OT）網路資安人員最常面臨的一項挑戰，是在有限時間內完成有效的系統修補，風險導向的優先次序判斷則更顯得重要。TXOne Networks旗下SageOne平台整合了新興威脅的外部情報、個別製造環境的特殊營運情境，以及產業標準的漏洞評分系統，為企業資安團隊提供有意義且量身打造的指引。TXOne Networks 解決方案採用嚴謹的三階段風險導向漏洞管理方法，能有效協助企業降低資安風險。

首先為評估，TXOne SageOne會擷取作業系統層次的深度漏洞與組態設定資料，並結合即時威脅情報，為每一項CPS資產建立一個準確且兼具情境背景的真實曝險狀況。接著判斷優先次序，透過綜合資產的關鍵性、觀察到的攻擊模式，以及現有防禦措施等資訊，以獨家漏洞情境意識評分從數千項潛在漏洞當中，精準發掘出真正需要被處理的少數漏洞。

最後進行補正，TXOne SageOne能自動解讀每項資產的情境，包含裝置類型、運作狀態，以及其對業務的衝擊性，並在不影響生產營運的情況下提供最佳防範途徑，例如完整修補、虛擬修補，或即時引導的網路微區隔。SageOne平台所提供的指引，針對個別製造環境的OT威脅情勢，將警報數量縮小到少數真正重大、且必須立即處理的漏洞。掌握真正迫切的威脅時，資安團隊就能立即採取具體且有效的措施以保障人員、OT資產及流程的安全。

TXOne Networks執行長劉榮太表示，SageOne是營運技術（OT）資安治理領域的一項重大突破，從設計之初便針對OT網路與系統的獨特資安需求量身打造，而非沿用資訊技術（IT）架構，為資安團隊提供專為OT環境所量身打造的工具，並提供具體可行的專業洞察可轉化為實際行動的專業洞見，以實有效促成實質而深遠的防護成效。

資安 作業系統

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