泰博股東會／董事長陳朝旺：快篩產能迅速擴充 估年營收雙位數成長

泰博（4736）4日舉辦股東會，董事長陳朝旺表示，因應新一波疫情升溫，公司快篩試劑產能已迅速擴充，從上周的30餘萬劑大幅拉升至本周預估超過百萬劑，力求滿足市場強勁需求。

陳朝旺指出，根據衛福部食藥署評估，疫情可能延續至8月底、9月初，快篩試劑短期內需求仍居高不下。泰博也同步強化通路鋪貨，本周部份通路仍有缺貨情形，下周起快篩產品將更廣泛地上架至多元銷售通路。

根據衛福部統計，整體市場對快篩試劑的需求可能介於500萬至1,000萬劑之間。陳朝旺說明，以泰博目前市占率約70%估算，公司此波可望吃下至少300萬至400萬劑訂單，將明顯推升短期營收。

陳朝旺說，快篩入帳高峰預計在6、7月間出現，政府採購主要由地方政府、超商、藥局及企業推動，中央政府僅負責統籌，實際需求以民眾及企業為主，一般零售通路需求最大。

除了疫情帶來的額外營收動能，陳朝旺指出，泰博核心產品包括血糖機、耳溫槍與血壓計，每年貢獻約40~50億元營收。在穩健成長的基礎下，搭配快篩試劑的營收貢獻，公司全年營收有望成長一到兩成，並於6月起反映在營收上，全年營收成長幅度可望達雙位數。由於快篩試劑毛利率優於公司平均水準，預計今年獲利成長可望超過營收成長率。

展望未來，泰博積極投入創新產品開發，預計將推出高毛利的睡眠分析與連續血糖監測（CGM）等健康管理產品。陳朝旺表示，CGM將可提供全天候、長達14天的健康數據追蹤，市場規模預估可達現有產品的近十倍，有望成為未來營運成長的主要引擎。目前產品已送臨床測試，預期明年可望正式銷售。

陳朝旺並提到關稅與匯率帶來的影響，他指出，關稅已經順利轉嫁給客戶，因此對公司本身並未造成實質影響。至於匯率波動，預計對每股盈餘的影響約為1至2元，仍在可控範圍內。泰博出口至美國的營收占比約30%，約10億元，這部分的關稅成本主要由客戶吸收，對公司的營運影響有限。