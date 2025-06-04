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看好大宗採購市場 PayEasy 研發企業大宗採購輔助系統

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

今年前四月國內各大電商平台普遍面臨營收停滯甚至衰退，但企業禮贈品採購需求仍保持活絡，國內最大企業福利網PayEasy今年1-4月整體營收逆勢成長12%，企業採購訂單金額成長達81%。看好企業大宗採購市場潛力，PayEasy已著手開發企業大宗採購輔助系統，預計2026年企業大宗採購業績較今年實績再成長六成以上。

企業大宗採購贈禮之使用場合包括端午送禮、家庭日、員工生日禮等。PayEasy表示，今年剛落幕的端午節檔期，企業主要採購品項除了傳統粽子、烘焙禮盒外，包括美商蘋果系列商品、LG、Dyson等原廠直供3C與電器、生活小物等，都是企業贈禮熱門商品；保溫瓶、戶外燈具、鍋具、體重計等生活用品也是企業禮物熱點。

2022年PayEasy全站實施封閉化會員制，獲得千家供應商支持外，更有包括蘋果、LG、Dyson、東元（1504）、禾聯（5283）、大同（2371）等許多本國暨外國知名品牌原廠與PayEasy直接簽約供貨。近期PayEasy發現，企業採購往往需要大量詢價、比價、議價，企業採購少有對採購者友善的自動化平台可幫助企業降低負擔。PayEasy總經理李易騰指出，企業大宗採購有很多專業供應商，但大多侷限在傳統作業，欠缺數化位平台的協助，PayEasy正在研發企業大宗採購輔助系統，以提升對企業採購人員的服務水準，例如：導入AI工具，使報價速度更快、商品建議更精準廣泛等，計畫到2026年後，企業大宗採購可較今年實績再成長60%。

蘋果 營收

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