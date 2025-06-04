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宏碁資訊股東會／布局機器人商機 陳俊聖這樣說

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台積電（2330）3日股東會上，董事長魏哲家提到人形機器人、AI已有成果現在開始反映在財報上，對於機器人布局，宏碁（2353）董事長陳俊聖4日回應，在這個領域我們把他定義放的比較寬，「我們並沒有說是人形機器人，你要圓形、方形、是軟體還是硬體的，宏碁都可以拿來運用。」他看好機器人運用面會越來越廣泛，對相關商機樂觀看待。

陳俊聖今日以宏碁資訊董事長身分出席股東會，會後接受媒體訪問。

針對機器人布局，陳俊聖指出，在這個領域我們把他定義放的比較寬，我們並沒有說是人形機器人，你要圓形、方形、是軟體還是硬體的，宏碁都可以拿來運用，這是我們覺得機器人廣義的應用，這方面來講，我們做的非常努力。

陳俊聖表示，包含AI數位員工，他也是一個機器人，我們也幫助許多企業用戶，在機械手臂生產線上的運用，不一定是要人形，而是整體機器人運用會越來越廣泛，我們對此非常樂觀。

董事長 機器人 宏碁資訊

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