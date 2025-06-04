CloudMile 萬里雲推動 AI 教育訓練 四年累計4,500人次

人工智慧服務提供商CloudMile萬里雲集團2017年成立以來，致力於透過AI、資安與FinOps技術協助企業減碳、實現綠色轉型。CloudMile萬里雲集團亦將「人才發展」視為企業永續經營的關鍵策略之一，長期投入職場環境優化、專業人才培育與社會參與三大面向，持續打造具有國際競爭力與成長性的企業文化，迄今累積超過4,500人次參與AI與雲端技術訓練，展現CloudMile萬里雲在培育未來科技人才上的堅定承諾與深遠影響。

在協助台灣企業推動AI發展與企業轉型的過程中，CloudMile萬里雲集團深刻發現，AI轉型的最大瓶頸並非只有技術本身，還包含了專業人才的缺口。台灣在雲端領域的人才仍極度稀缺，企業往往缺乏內部數據治理能力，也難以有效部署 I 型或規劃合適的混合多雲架構。

面對台灣 I 型進程中日益嚴峻的科技人才斷層，CloudMile萬里雲集團主動投入產學合作與AI教育推廣。近三年來，已成功培育56位來自全台八所大專院校的學生，並舉辦超過30場涵蓋AI與雲端技術應用的講座，累計超過 4,500人次參與。