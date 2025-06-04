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宏碁股東會／董事長陳俊聖：南亞、東南亞市場發展不錯 美國也沒放緩

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

針對PC市場展望，宏碁（2353）董事長陳俊聖4日指出，哪裡有亮點，宏碁就加重發展，比如說南亞、東南亞市場就發展的相當不錯，其實美國生意我們也沒有看到放緩的現象，進行的還是相當不錯。

陳俊聖今日以宏碁資訊（6811）董事長身分出席股東會，會後接受媒體訪問，針對後市展望，陳俊聖表示，昨天台積電（2330）股東會，魏董事長有提到生意非常好，只是要觀察全球經濟景氣的發展。

陳俊聖分析，IMF一月份的全球景氣預測是GDP成長3.3%，四月份更新變2.8%，所以全球景氣有放緩的現象，在這個放緩的過程中，我們怎麼在裡面找到亮點發力，這是宏碁要專注的地方。

以各別市場來看，陳俊聖指出，宏碁今年前四個月都是在成長，宏碁雖然不做未來預測，但哪裡有亮點，我們就加重發展。比如說南亞、東南亞市場就發展的相當不錯，其實美國生意我們也沒有看到放緩的現象，進行的還是相當不錯，以歐洲來說，宏碁在南歐、中歐、東歐也不錯，英國市場也還可以。

董事長 東南亞 宏碁資訊

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