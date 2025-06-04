中市勞工局推青年職場深度體驗 漢翔、台積電給你看

為協助15歲至29歲青年探索職涯方向、強化職場競爭力，台中市政府勞工局今年6至8月推出15梯次職場深度體驗活動，涵蓋航空、綠能供電、手工具機、智慧機械及智慧科技等五大產業，自即日起至7月31日止受理報名，名額有限，歡迎青年朋友踴躍參加。

勞工局長林淑媛表示，此次職場體驗活動與台中市具指標性及競爭力的企業合作，針對不同產業設計體驗內容，讓青年透過3天實地參訪與實作機會，親身感受職場氛圍與專業技術，特別是智慧科技梯次安排參訪台積電（2330）、台灣引興及鈦坦科技等3家。

其中，台積電為全球全球晶圓代工龍頭，特別安排導覽台積電零廢中心，讓青年了解如何實現「資源循環零廢棄」的永續目標，深入接觸半導體產業資源循環的最前線。

台中科技大學詹同學分享，之前參訪台積電的經歷令人難忘，講師們以風趣且精闢的方式講解技術內容，只有基礎知識也能理解新進員工需花八周學習的內容。

此外，參加智慧機械台灣引興體驗的弘文中學蔡同學分享，雖然不是相關科系，對製造業也不熟悉，但仍能感受到台灣引興所推崇的企業文化，並實際觀察如何打造高效率、低不良率的產線，也有機會親手組裝伸縮護罩的零件，這是在學校難以獲得的實務經驗。

勞工局補充，此次活動自6月起陸續展開，首先體驗的是智慧機械產業，將於6月25日至27日於台中精機廠進行智慧工廠導覽與工具機操作體驗，提升青年對智慧製造與職場技能的認識。

7月聚焦航空及綠能供電產業，預計於7月16日至18日分別到漢翔航空（2634）及固態能源科技體驗。漢翔航空能了解飛機從設計到生產的完整流程及飛行控制原理，固態能源科技則可學習太陽能設計規劃應用，與ESG永續能源管理等核心職能。

8月規劃體驗產業為手工具機、智慧機械及智慧科技，安排8月13日至15日到榮富工業體驗業務助理、研發助理與倉儲人員等職務；8月20日至22日則安排一次參訪台積電、新加坡商鈦坦科技及台灣（1711）引興等3家企業，讓青年實地接觸不同產業樣貌，有助於青年拓展視野並探索個人職涯方向。