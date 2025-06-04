緯穎擴大德州布局 每月斥逾千萬承租廠房
伺服器代工大廠緯穎（6669）美國製造布局加速推進中，緯穎4日代旗下子公司Wiwynn Technology Corporation公告，取得德州Socorro之建物使用權資產，每月租金為37.5萬美元（約新台幣1,125萬元）。這也是緯穎繼5月公告取得德州廠房後，再度擴大當地製造布局。
緯穎公告，取得Socorro之建物使用權資產，交易單位為47.6萬平方英尺，每月每平方英尺租金為0.7875美元，相當於每月斥資37.5萬美元承租廠房，使用權資產金額為4,102萬美元（約新台幣12.31億元），租期為今年6月16日至2035年9月15日。
緯穎5月1日也旗下子公司Wiwynn Technology Corporation公告，取得德州Socorro土地及建物，交易總金額為5,959萬美元（約新台幣19.2億元），此次再承租附近廠房，以因應營運需求。
對於北美供應鏈布局進度，緯穎董事長洪麗寗日前表示，目前有七成伺服器出貨來自墨西哥廠，德州廠與墨國廠車程僅30分鐘，產能可靈活調配，不會因關稅政策變化而放棄其中一個廠區。
緯穎德州新廠預計第4季開始出貨，總經理林威遠表示，2026年投產進度將視關稅政策發展而定，目前還無法確定最終時程。
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