宏碁股東會／協助客戶打造世界雲端工廠、AI 員工
宏碁（2353）集團旗下宏碁資訊（6811）4日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利9.5元議案，展望後市，總經理周幸蓉指出，宏碁資訊定位為企業生成式AI加速器，他舉例，公司為客戶打造「世界雲端工廠」及「AI數位員工」，對今年企業普遍碰上的關稅及匯率問題有很大幫助，整體來看，宏碁資訊今年營運預期仍是下半年優於上半年，全年營收仍是力拚創新高。
周幸蓉表示，公司受惠於企業對雲端及數位轉型需求，以及生成式AI快速發展帶動下，帶動2024年營收來到86.87億元，稅後純益5.38億，營收、獲利表現相較2023年皆成長，每股純益（EPS）13元、為歷史新高。
宏碁暨宏碁資訊董事長陳俊聖指出，宏碁資訊從最懂地端的雲端公司，現在加了一個企業生成式AI加速器，已經做了很多案子，業務範圍持續不斷在推進，可以說在生成式AI時代，當別人努力做硬體時，宏碁集團已經做到應用層面、讓他實際落地。
周幸蓉舉例，第一、宏碁資訊幫客戶打造世界雲端工廠，在這次關稅跟匯率幫了很大忙，我們協助客戶國際化同時區域化。第二、打造AI數位員工，應用領域包含HR、客服、IT等多面向。
展望今年，周幸蓉指出，2025年因為全球經濟的狀態，充滿了許多的挑戰跟機會。展望未來，宏碁資訊將持續深化在「最懂地端的雲端公司，企業生成式AI加速器」定位上努力，並聚焦三大面向。一、持續深化雲服務。二、推動數據治理及人工智慧服務以。三、落實區域化經營策略，以擴大業績及獲利之持續成長。
整體來看，宏碁資訊預期今年下半年營運優於上半年，全年業績目標仍是力拚創新高。此外，針對新台幣升值問題，由於宏碁資訊多數業務仍在台灣市場，匯率問題對公司營運影響不大。
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