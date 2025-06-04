中華電信取得 OneWeb 低軌衛星商用許可 成首家服務提供者
中華電信（2412）宣布，6月3日正式取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為國內首家獲得此許可的業者。2023年12月起，中華電信經歷了無線電頻率核配、營運計畫變更、通訊監察以及公眾電信網路等多項審核，最終成功取得商用許可。
中華電信將是首家可在台經營低軌衛星通信服務業者，應用範圍不僅可推廣至政府部門，也能廣泛運用於各行各業，進一步提升台灣整體對外通訊的另一種韌性應用方式。
中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信以OneWeb成為台灣第一家取得低軌衛星商用許可的公司，這是衛星網路技術實力的最佳證明，也展現推動台灣衛星通信發展的堅定承諾。
董事長簡志誠指出，中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局，強化台灣海地星空整體網路韌性，更為政府與企業打造完整、可靠的衛星備援解決方案。未來也將持續投資多軌衛星網路布局，強化台灣整體網路韌性，提升在全球衛星通信領域的競爭力與自主性。
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