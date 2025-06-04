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2025大學畢業生薪資排行榜出爐 台大竟不是第一

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
2025年全台大學畢業生薪資排行榜出爐。圖／面試趣提供
2025年全台大學畢業生薪資排行榜出爐。圖／面試趣提供

畢業季來臨，新鮮人起薪再度成為話題。面試心得分享平台《面試趣》利用「校友中心」統計各校薪資，陽明交通大學奪下榜首，平均月薪達52,680元，平均年薪則為740,560元。清華大學、成功大學、台灣科技大學緊追在後，而台灣大學則落居第五，令人意外。

陽明交大併校，整合醫學與工程資源後，在半導體、生醫工程、AI晶片等領域形成強大優勢，學生多進入高科技龍頭企業，如台積電（2330）、聯發科（2454）、ASML，薪資表現自然出色。

清大穩守傳統理工強校，畢業生多投入晶圓製造、研發單位，排名第二；緊接其後的成大則展現跨領域實力，不只有工程背景，也有醫學、設計等學院，為就業市場提供多元人才；台科大學強調與產業接軌，學生畢業即為戰力，顯示技職體系也有強大競爭力。

台灣大學落居第五，出乎不少人意料。《面試趣》指出，台大學生來自文、理、工、醫等多元學群，選擇橫跨產官學、媒體、NGO、公職等各領域。這拉開了整體薪資分布，未必能以單一數字衡量其實力。

《面試趣》進一步提醒，薪水只是一項指標，不是評價職涯的唯一標準。有些人選擇高薪，有些人看重生活彈性與價值，只要擇其所愛，就是好工作。

面試 薪資 台灣大學

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