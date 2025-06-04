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緯創緯穎擴大德州布局！為因應營運所需 擬砸12.3億元租廠

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）及旗下伺服器子公司緯穎（6669）於4日先後代子公司Wiwynn Technology Corporation 發重訊公告，團隊為因應未來營運所需，將斥巨資在美國德州Socorro市，取得面積大約47.6萬英呎（476,281平方英尺）的不動產「使用權」資產，而此次交易的每單位價格為「23.625 TWD/平方英尺/月」，而每月租金達新台幣1125.2萬元（約合11,252,138.7元），整體使用權資產價值達12.3億元（1,230,744,231.3元）。

據悉，該不動產使用權資產的租期，自從114年6月16日開始，直至124年9月15日為止，租期長達11年的時間，而此次緯創是向SLC BUILDING 8, LLC承租這座面積達47.6萬英呎（476,281平方英尺）的不動產，而這筆不動產承租交易的租金，則是參考市場行情來議定，而團隊是於4日將議案送交董事會提議，並於同日獲得董事們的支持，最終經表決後正式通過，引發市場關注。

據悉，緯創近年已多次宣布，將在美國德州啟動多項新的投資計劃，並接連砸重金來取得位於美國達拉斯 Westport廠的土地與廠房、取得位於美國達拉斯Eagle廠、就連旗下100%持股的子公司WTX，也都陸續規劃了多項擴產計劃，並在美國德州達拉斯額外新租用一座廠房。

面對德州布局，董事長林憲銘日前透露，美國德州新廠可生產許多高單價產品，「這個局已經布了」，未來幾年北美會是緯創很大的市場。

林憲銘表示，美國對等關稅進入90天豁免期，90天後會如何發展，沒有人能預測得到，政府也很積極與美方溝通，與其猜測結果會如何，不如先將底子打好，先做好不同的情境規劃。

而緯創在美國本來就有廠區，以售後服務與維修為主，也有一座廠專門做工程驗證與小量生產，但無法因應大量生產需求，因此決定設新廠。至於關稅方面，他預期關稅10%可能是最基本的門票，另一個可能是介於10%至20%之間，看好團隊未來的走勢。

美國 緯創

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