緯謙「AI 企業大腦」發揮2效用、助台廠佔優勢 後市可期

隨著美中貿易戰影響不斷升溫，市場企業在經營上也面臨著巨大的考驗，而創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）為了協助企業在這波衝擊中站穩腳跟，則在微軟平台Azure OpenAI（AOAI）上，推出AI知識管理系統WiKMS。緯謙行銷及營運部總監魏誠厚於3日透露，WiKMS又被稱為「AI企業大腦」，不僅能客製化的協助客戶建造專屬的AI管理模組，協助改善營運效率，也可視客戶所需，彈性調整部署，而目前包括醫療、政府、金融、製造、零售等5大應用場域，都已成為其可導入的範圍。

緯謙近年成功在微軟雲端平台Azure OpenAI（AOAI）上，自主開發出一款名為「WiKMS」的AI知識管理系統。魏誠厚表示，該系統除了能協助旗下客戶於雲端空間中，實際建置一個「客製化」的管理模型外，還能進一步幫助客戶，將更多的企業資料通通導入，同時也能為其建置完整的自動化搜尋流程，協助客戶在安全無虞的環境下，達成系統性的資料整理，並運用各種專業工具來實際提升工作效率。

緯謙長年專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解方，提供以Cloud、AI、Data為核心的一站式服務，協助企業布署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，而WiKMS作為旗下自研的主力產品也獲得「電子五哥大廠」採用。魏誠厚指出，在快速變化的數位時代中，維持企業AI模型為最新且高效是成功的關鍵，而WiKMS能有效協助企業客戶提升營運表現，也成功發揮自身「加快聲稱速度、節省成本」的2大效用，並為客戶提供極大的優勢。

面對來自全球市場的激烈競爭，魏誠厚強調，WiKMS握有6大領先優勢，包括：1.擁有「信任架犧」：其已將微軟旗下M365、Power Platform、Azure OpenAl等平台進行整合；2.「彈性佈署」：雲端模型＋地端資料；3.「實務經驗」：可以配合客戶導入至醫療、政府、金融、製造、零售等多個不同的應用場景；4.「多元輸入介面」：可透過文字、圖像、音訊與影像下指令與互動；5.「投資保障」：穩健企業，專屬團隊，訂閱更新，永續服務；6.「共同成長」：與客戶共創AI應用整合最大效益。