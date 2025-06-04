代工三巨頭5日登醫療科技展秀新品 靠 AI 多路進擊搶商機
隨著全球面臨高齡化與精準健康浪潮，智慧醫療與AI醫療則成為各國競相投入的重點領域。有台鏈「代工三巨頭」之稱的廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356），作為「AI領頭羊」除了將AI技術實際導入至醫療領域、也陸續打造出多款涵蓋AI的醫療應用產品，而114年度「台灣國際醫療暨健康照護展」即將於5日登場，各指標大廠也將帶著新產品現身，預計將再次掀起一波智慧醫療大浪。
據悉，「2025台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」是由貿協主辦的一場智慧醫療年度盛會，今年規劃自6月5日至7日在台北南港展覽2館舉行。也是亞太地區最具代表性的醫療科技展之一。這對國內生技產業及智慧醫療發展，有舉足輕重的地位，而該活動同時也是台灣鏈結全球智慧醫療產業、開拓未來醫療商機的重要樞紐。主辦單位透露，該展去年吸引來自63個國家、近萬名專業人士參與，顯示其國際影響力與跨國合作潛力持續擴大。
事實上，作為亞太地區最具規模的醫療盛會，「台灣醫療科技展」舉辦至今已正式邁入第9屆，而今年活動將自5日於南港展覽館二館登場，大會除了安排一連三天的精彩活動、也邀請了多家大廠帶著旗下最新的產品、創新技術加入，展出內容相當豐富、涵蓋範圍廣泛，包括智慧醫材、數位療法、精準檢測等領域的最新成功，都可在現場一次實際觀看、體驗。
台灣作為AI人工智慧大浪的最主要受惠者，近年也憑藉資通訊與醫療體系的雙重優勢，持續深化在全球醫療科技產業鏈中的戰略角色。而台系三大代工廠目前皆已在醫療設備供應鏈完成卡位，而英業達、廣達、緯創切入的角度都不盡相同，英業達多年來透過旗下英華達及榮文生醫入手許多醫療科技大單，日前也憑藉旗下癌症腫瘤篩檢衍生技術「CTC檢測」成功吸引市場熱議。
對此，今年英業達一樣透過英華達來參展，並帶著旗下全方位生理量測系統「全家寶」、「思邁」智慧輸液系統、「循體欣」循環腫瘤細胞檢測系統現身參展。而作為代工三雄中走勢最強的緯創，今年則將透過旗下緯創醫學來參展，並帶子品牌「Keeogo,Bestshape」及其主要產品「AI零接觸智能照護系列」、「電動雙用代步暨助行器」現身參展。至於代工大廠廣達今年則預計將帶著旗下子品牌「Non-branded」，以及其主要產品「醫學影像器材」、「QOCA® aim AI醫療雲平台」現場搶商機，吸引市場投資人的關注。
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