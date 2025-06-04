快訊

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

台灣網紅脫序露內褲！ 香港街頭辣掀裙 恐重罰380萬元

李在明就任後首度聽取軍方簡報 讚揚部隊戒嚴時「消極執行不當命令」

日本半導體指6月布局勝率高達七成 日本半導體 ETF 逢低買點到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本半導體指數成立來各月正報酬機率。(資料來源：Bloomberg，台新投信整理)
日本半導體指數成立來各月正報酬機率。(資料來源：Bloomberg，台新投信整理)

台新投信表示，川普政府尚未公布具體半導體進口關稅措施，不過隨著美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由2025年4月7日低點反彈以來上漲逾3成，可見日本半導體股深受資金青睞，未來須持續關注政治消息面影響，逢回找買點。

產業基本面來看，據SEMI預測，半導體市場有望在2050年達到5兆美元，半導體AI相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領先地位，將是日股領頭羊。根據Bloomberg資料，日本半導體指數成立以來，6月布局正報酬機率高達七成，日本半導體ETF現在正是逢低布局時機。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，隨著美中科技戰延燒，各國加速強化本土半導體供應鏈，日本政府已推動數兆日圓的補助計畫，積極吸引外資企業投資設廠，並強化自身技術研發能力。此外，台積電、日本經濟產業省及日系大廠共同合作的熊本晶圓廠正式投產，標誌著台日半導體產業鏈的深化合作，這將帶動日本相關設備、材料及零組件供應商的長期成長機會，日本半導體企業的市場地位與成長潛力將進一步提升，看好日本半導體ETF長線漲升行情。

根據Bloomberg資料統計，日本半導體指數自2017年8月底成立以來至2025年4月底止，共計77個月，有四個月正報酬機率大於七成，分別為為1月、5月、6月與11月，其中又以11月逢年底展望隔年行情，正報酬機率最高。

台新日本半導體基金追蹤NYSE FactSet日本半導體指數，篩選營收來源至少25%以上來自於半導體相關產業公司，總營收50%以上來自半導體相關產業公司為優選企業依自由流通量調整市值由大小排序，精選50檔成分股，前五大成分股包含東京威力科創、瑞薩電子、愛德萬測試、Disco、Screeen。

日本 台新 半導體

延伸閱讀

聯手對付大陸、俄羅斯？美推「金穹」飛彈防禦計畫 日考慮合作

日本藝術家捐畫作 點亮新北淡水國中校園

2日本人大連遭害 警方證實：經營合作產生矛盾引發

魏哲家：熊本2座廠動工因交通問題延後 已與客戶溝通

相關新聞

台積電嘉義先進封測廠工安意外停工檢查 又傳出勞資糾紛

施工中的台積電嘉義先進封裝廠5月26日工安意外，29歲楊姓工人被重約2.85噸配電盤掉落砸中，傷重不治，檢方相驗死亡意外...

PCB 設備商達航科技 下半年參展台灣半導體與電路板展

專注於高精度雷射印刷電路板PCB（Printed circuit board）設備的達航科技（4577）預計下半年參展台...

緯謙「AI 企業大腦」發揮2效用、助台廠佔優勢 後市可期

隨著美中貿易戰影響不斷升溫，市場企業在經營上也面臨著巨大的考驗，而創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）為了協助企...

代工三巨頭5日登醫療科技展秀新品 靠 AI 多路進擊搶商機

隨著全球面臨高齡化與精準健康浪潮，智慧醫療與AI醫療則成為各國競相投入的重點領域。有台鏈「代工三巨頭」之稱的廣達（238...

日本半導體指6月布局勝率高達七成 日本半導體 ETF 逢低買點到

台新投信表示，川普政府尚未公布具體半導體進口關稅措施，不過隨著美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由2025...

達發董座：九暘併入集團將透過產品升級及強化 搶進供電乙太網路市場

達發去年6月透過私募成為九暘電子最大股東後，達發暨九暘董事長謝清江今日首次主持九暘股東常會指出，九暘是聯發科技集團在乙太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。