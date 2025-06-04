日本半導體指6月布局勝率高達七成 日本半導體 ETF 逢低買點到
台新投信表示，川普政府尚未公布具體半導體進口關稅措施，不過隨著美中關稅貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由2025年4月7日低點反彈以來上漲逾3成，可見日本半導體股深受資金青睞，未來須持續關注政治消息面影響，逢回找買點。
產業基本面來看，據SEMI預測，半導體市場有望在2050年達到5兆美元，半導體AI相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領先地位，將是日股領頭羊。根據Bloomberg資料，日本半導體指數成立以來，6月布局正報酬機率高達七成，日本半導體ETF現在正是逢低布局時機。
台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，隨著美中科技戰延燒，各國加速強化本土半導體供應鏈，日本政府已推動數兆日圓的補助計畫，積極吸引外資企業投資設廠，並強化自身技術研發能力。此外，台積電、日本經濟產業省及日系大廠共同合作的熊本晶圓廠正式投產，標誌著台日半導體產業鏈的深化合作，這將帶動日本相關設備、材料及零組件供應商的長期成長機會，日本半導體企業的市場地位與成長潛力將進一步提升，看好日本半導體ETF長線漲升行情。
根據Bloomberg資料統計，日本半導體指數自2017年8月底成立以來至2025年4月底止，共計77個月，有四個月正報酬機率大於七成，分別為為1月、5月、6月與11月，其中又以11月逢年底展望隔年行情，正報酬機率最高。
台新日本半導體基金追蹤NYSE FactSet日本半導體指數，篩選營收來源至少25%以上來自於半導體相關產業公司，總營收50%以上來自半導體相關產業公司為優選企業依自由流通量調整市值由大小排序，精選50檔成分股，前五大成分股包含東京威力科創、瑞薩電子、愛德萬測試、Disco、Screeen。
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