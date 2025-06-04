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達發董座：九暘併入集團將透過產品升級及強化 搶進供電乙太網路市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發董事長謝清江今日主持九暘股東會，強調九暘併入集團， 將透過產品擴增、升級及強化搶進8億美元供電乙太網路市場。圖／九暘提供
達發董事長謝清江今日主持九暘股東會，強調九暘併入集團， 將透過產品擴增、升級及強化搶進8億美元供電乙太網路市場。圖／九暘提供

達發去年6月透過私募成為九暘電子最大股東後，達發暨九暘董事長謝清江今日首次主持九暘股東常會指出，九暘是聯發科技集團在乙太網晶片的重要布局之一，未來將透過產品線擴增、升級及強化，搶進8億美元的供電乙太網路晶片市場。

謝清江表示，整體的乙太網晶片市場包括四個大區塊，用傳輸速度來區分有 10G 以上、10G 到 1G、以及 1G 以下，外加供電乙太網晶片；集團參股的 Aeonsemi 以 10G 以上的產品線為主，達發和亞信專注於 10G 到 1G 之間，九暘電子則專注在 1G 以下的 FE (Fast Ethernet) 乙太網晶片以及 PoE 供電乙太網晶片的兩個領域，其中 PoE 供電乙太網技術更可以橫跨三個不同速度領域。

他強調，九暘電子的這兩個系列晶片產品於 2024 年可服務市場規模總計約為 3 億美金，未來隨著九暘電子產品線的持續擴充、升級、強化之後，到 2029年，九暘的產品可服務市場預估會擴大到8億美元，超過乙太網晶片市場的平均成長率。

對於九暘在集團中的市場定位，謝清清表示，未來專心做並擴大市占率，現階段就是以集團的經驗與標準進行調整體質中；重點就是要紮實地把產品競爭力做到位。在集團大小平台、分工合作的策略下，九暘的晶片在集團平台的產品線中都有角色，集團綜效是優勢，但本身的努力還是最重要的。

謝清江表示，過去九暘已經在乙太網領域耕耘20年累積相當多的實務經驗，未來會持續專注本業，今年第1季虧損也逐漸收斂；但是一個產品線從規劃到有顯著的營收貢獻大概3到5年，體質調整也需要時間。公司預計在2027年會有初步成果、2029 年會有更好的成績回饋股東。

達發是在去年6月參與九暘私募，斥資19億元，取得29.3%股權，加上聯發科先前持股，等同聯發科集團將持有九暘42.9% 的股權。

達發希望透過策略入股方式，與九暘縱向垂直延伸 GbE 以下的FE (Fast Ethernet) 及 PoE (Power over Ethernet) 的完整產品線，橫向與亞信專長的PC介面乙太網合作，共同發揮三家公司產品與技術的合作優勢，將可服務超過8億美元的市場，在與聯發科母公司的大小平台互相合作下，創造加成效果。

九暘因去年仍虧損，今日股東會通過虧損撥補，並承認去年財報。去年營收6.44億元，稅後1.13億元，每股虧損1.38元。

達發 晶片

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