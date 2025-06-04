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台積電嘉義先進封測廠工安意外停工檢查 又傳出勞資糾紛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁施政報告，台積電嘉科園區1期工程第3季完成首座CoWoS先進封裝廠裝機，第2座先進封裝廠預計2026年完工，圖為施工中的嘉義廠外觀。圖／讀者提供
嘉義縣長翁章梁施政報告，台積電嘉科園區1期工程第3季完成首座CoWoS先進封裝廠裝機，第2座先進封裝廠預計2026年完工，圖為施工中的嘉義廠外觀。圖／讀者提供

施工中的台積電嘉義先進封裝廠5月26日工安意外，29歲楊姓工人被重約2.85噸配電盤掉落砸中，傷重不治，檢方相驗死亡意外，職安署下令停工檢查；工地包商多工人多，縣府及嘉義科園區主管機關南科管理局，並無職安調查處理權，最近傳出1家包商與工人為工資發生勞資糾紛，申請縣府勞資調解。

職安署南區職業安全衛生中心表示，台積電進行大型工程，對於發生工安意外零容忍，已經要求台積電停工，已派員勞檢，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處，邀集台積電相關人員、盤點相關作業等，召開降災會議、後續台積電要提復工計畫如何改善、再召開復工審查會，審查通過後才能確定何時復工。發生意外事故分屬不同施工區，這兩區都暫時停工，依照復工程序進行中。

南科管理局說，嘉科園區職業安全衛生業務並未授權南科管理局辦理，職安屬職業安全衛生署南區職業安全衛生中心權責。縣府勞青處說，目前只受理1件台積電嘉義廠工地申訴，原因是未足額給付工資，實施勞動條件檢查，某企業社雇4名員工，薪資為日薪資1600元，高於基本工資。

勞青處說，台積電嘉義廠因外包商眾多，職安只針對發生職災廠商調查，故無法得知廠區內確切勞工總數。縣長翁章梁日前施政報告，台積電嘉科園區1期工程第3季完成首座CoWoS先進封裝廠裝機，第2座先進封裝廠預計2026年完工。

台積電昨天股東會，會場外有工安意外陳情行動，董事長暨總裁魏哲家針對工安相關問題說，如果被認為有不足之處，他代表公司致歉，強調生命無價，台積電不只努力賺錢，還有社會責任，不會賠錢了事。

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