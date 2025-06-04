台積力挺綠電 泓德、雲豹、森崴迎來大商機

台積電（2330）董事長魏哲家3日於股東會上強調力挺綠電，即使成本高也絕不手軟。法人看好，隨著「護國神山」登高一呼，國內綠電市場將更熱，綠電三雄泓德能源、雲豹能源與森崴能源迎來更多大商機。

魏哲家強調，「台積電能買的綠電一定買，公司支持碳費，也希望在環保上盡心力。」

魏哲家並提到，國外綠電供給充裕，有助台積電海外廠區率先達成100%綠能計畫；台灣廠區則會盡量「能用綠電就用，也讓供應商用」，並和政府密切聯繫，希望綠電產業持續發展。

對於魏哲家力挺綠電，泓德能源、雲豹能源、森崴能源均持正面看法，認為綠電未來需求有增無減，並且成為主流趨勢，未來國內綠電產業發展令人期待。

雲豹能源旗下售電子公司天能綠電總經理唐亞聖表示，台灣科技業在全球供應鏈扮演的角色日益吃重，企業對綠電的需求也會同步增加，一方面是為了符合RE100要求，另一方面也是提升國際市場競爭力，綠電市場仍有一大段光景可期。

針對綠電供給方面，業界人士指出，現階段台灣綠電主要供給來源是太陽能光電，其次才是風電，少量為熱能與水力發電。太陽能光電案場近年來建置速度較緩慢，西半部的大型離岸風電案場距離併網也還要幾年，但近年來科技業對綠電的需求又不斷增加，綠電供給確實愈來愈吃緊。

業界人士提到，台灣政府若希望科技業能在國際市場維持競爭優勢，必須鬆綁土地政策限制，甚至設置專區，加速太陽能光電案場的施工許可證發放程序，藉此種出更多綠電、提高供給面。

業界人士認為，連台積電都願意不惜成本採購綠電，綠電對跨國企業的重要性不言而喻，同時也代表台灣綠電市場尚未達到飽和，未來市場潛力仍相當大，若台灣科技業持續壯大，估計綠電產業也會被帶動，而且很有機會同步擴張，呈現正向循環。