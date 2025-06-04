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魏哲家：台積赴美投資 技術不會外洩

聯合報／ 記者簡永祥尹慧中／新竹報導
台積電董事長魏哲家昨首度以台積電董事長身分主持股東會，他表示有信心在全世界各地設工廠，就有信心技術不會外流。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家昨首度以台積電董事長身分主持股東會，他表示有信心在全世界各地設工廠，就有信心技術不會外流。記者季相儒／攝影

台積電昨舉行股東會，股東關切台積電赴美擴大投資是否導致技術外洩？台積電董事長魏哲家斬釘截鐵地說：「不會。」至於台積電宣布擴大赴美投資千億美元在川普政府宣布對等關稅前提出，是否讓台美政府進行談判失掉有利籌碼，魏哲家說，這是兩國政府的事，不是他可決定及掌控。

針對關稅議題，魏哲家認為對台積電會有一些影響但並非直接，因為關稅是進口商負擔而非出口商，但關稅會讓物價變高，物價變高會讓需求降低，晶片生意就有可能受影響。面對ＡＩ需求強勁，台積電儘量努力增加產能仍供不應求，現在只擔心全世界經濟往下。

魏哲家昨天首度以台積電董事長身分主持股東會，他說，隨著營運持續高，台積電更要做好一件事情，就是要替股東創造更大價值。即便有台幣匯率波動與關稅不確定性干擾，台積電維持四月法說會全年美元營收年增百分之廿四至廿六的目標不變。

外界關切台積電擴大海外布局並擴大美國投資下是否存在技術外洩風險，魏哲家說，隨著台積電技術日益精進，已經不是一個人、十個人甚至一百個人就能竊取的層級，「如果這樣子這麼容易就被偷走，台積電今天不會是這個樣子。」魏哲家強調台積電嚴密的機密管控，要偷台積電技術是極為困難，他說：「我們有信心在全世界各地設工廠，就有信心我們的技術不會外流出去。」

魏哲家並首度說明台積電擴大在亞利桑那州廠千億美元的投資計畫，是根據客戶提出需求且台積電能實際執行的金額提出。他說，「正是台積電長期以來都說到做到，才會引起川普政府重視。」

對於川普政府研議針對晶片課徵關稅，魏哲家說，台積電已「很客氣」向美國商務部提出說明，強調若課徵關稅，台積電未來在美國設廠要購買的設備或材料很多要從其他國家進口，購買成本提高將導致建廠成本升高、時程延宕，甚至影響整體項目可行性。而美國商務部已表示會納入考慮並討論，但結果會如何他不便回答。

魏哲家看旺公司後市，台積電股價昨天早盤士氣如虹，一度衝上九六五元，漲幅約百分之二，但隨後賣壓出籠，終場以九百五十元收市、漲四元，周二ＡＤＲ早盤則漲約百分之○點六。

魏哲家 關稅 董事長 股東會 美國商務部 台積電

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