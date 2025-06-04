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金寶許勝雄卸任 獨子許介立接棒
金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶股東會昨天登場，由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持，股東會除全面改選董事，會後並召開董事會，許勝雄正式交棒董事長大位給獨子、康舒董事長許介立，並由許介立兼任金寶「策略長」一職，許勝雄則仍擔任金寶董事和集團總裁。
許勝雄去年在仁寶股東會後，已將董事長一職交給陳瑞聰，今年則完成金寶傳承。他近月以講座教授身分在東海大學開設「無懼挑戰，企業永遠的使命」高階管理學分課，分享經營理念。許勝雄在昨天股東會表示，「中美爭霸行為透過不同機制，其實都還在蔓延」，他說，這讓企業除中國大陸之外，必須重新在其他國家做出新的產業布局。
五十一歲許介立具備財務背景與科技產業經營經驗，在康舒科技任內推動轉型與全球布局，這次接掌金寶，市場高度關注其能否延續集團在ＡＩ、電動車等新興業務推展。許勝雄昨說，今年全球經濟環境仍充滿未知與變數，特別是川普以美國優先的行政命令及政策變革，讓企業經營造成相當程度的影響，不過金寶也投入工廠自動化、智慧化來提高營運效率。
陳威昌坦言，金寶首季營收年增百分之廿七交出漂亮成績單，但匯率對公司而言仍是重要影響因素。目前泰國廠占總營收比重近五成，巴西聖保羅新廠也在第二季開始運轉，但近期許多客戶向公司表示，希望在菲律賓生產，因應關稅變動。目前看來川普的關稅政策對菲律賓造成的影響較小，公司已完成調研，盡量在既有工廠擠出生產空間調整產能，也評估工業區內是否還有可承租的廠房或可蓋廠的土地。
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