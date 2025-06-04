台積電董座魏哲家幽默澄清 血汗工廠傳言
台積電（2330）是護國神山，員工薪資優渥，但網路也盛傳台積電工程師工時長、24小時待命，是「血汗工廠」。台積電董事長魏哲家昨（3）日強調，不會有9萬名員工都在血汗中過活，更自嘲說，「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能。」
魏哲家昨天主持股東會後記者會，澄清網路傳言，他強調，自己一向主張員工要自動自發與生活快樂，才有辦法在這行業繼續下去，家庭生活才能快樂。
對於想進台積電工作的年輕人，魏哲家表示，台積電其實滿容易進來，只要誠信、正直，有創新能力都歡迎。台積電每年約招募9,000人，是選擇志同道合的人，並對公司有承諾，因為公司也對員工有一定承諾。
根據台積電2023年永續報告書，整體員工薪酬在業界前25％水準，超過五成員工擁有碩博士學位，全體員工離職率為3.7％，一年內新進員工離職率則為8.9％。
以台積電台灣廠區及子公司采鈺碩士級以上工程師為例，2023年度平均整體薪酬高於200萬元，直接員工年度平均整體薪酬則高於100萬元。台積電及100％持股子公司正職員工皆可參與全球員工購股計畫，台積電提供15％購股補助，全球有七成員工參與計畫。
魏哲家指出，大客戶與新創公司客戶，台積電都一樣重視，希望每個小公司都成功，期待還能有更多輝達出現。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言