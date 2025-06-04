台積電董座魏哲家幽默澄清 血汗工廠傳言

台積電（2330）是護國神山，員工薪資優渥，但網路也盛傳台積電工程師工時長、24小時待命，是「血汗工廠」。台積電董事長魏哲家昨（3）日強調，不會有9萬名員工都在血汗中過活，更自嘲說，「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能。」

魏哲家昨天主持股東會後記者會，澄清網路傳言，他強調，自己一向主張員工要自動自發與生活快樂，才有辦法在這行業繼續下去，家庭生活才能快樂。

對於想進台積電工作的年輕人，魏哲家表示，台積電其實滿容易進來，只要誠信、正直，有創新能力都歡迎。台積電每年約招募9,000人，是選擇志同道合的人，並對公司有承諾，因為公司也對員工有一定承諾。

根據台積電2023年永續報告書，整體員工薪酬在業界前25％水準，超過五成員工擁有碩博士學位，全體員工離職率為3.7％，一年內新進員工離職率則為8.9％。

以台積電台灣廠區及子公司采鈺碩士級以上工程師為例，2023年度平均整體薪酬高於200萬元，直接員工年度平均整體薪酬則高於100萬元。台積電及100％持股子公司正職員工皆可參與全球員工購股計畫，台積電提供15％購股補助，全球有七成員工參與計畫。

魏哲家指出，大客戶與新創公司客戶，台積電都一樣重視，希望每個小公司都成功，期待還能有更多輝達出現。