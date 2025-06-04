魏哲家證實機器人接單熱 這些台廠將迎訂單爆發期
台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日於股東會表示，人形機器人晶片訂單「很好」，相關成果不用等到明年，「現在就可以顯現在財報上。」法人解讀，魏哲家相關談話，意味和大、盟立、上銀等人形機器人相關供應鏈也將隨之迎來一波訂單爆發期。
其中，和大集團積極布局人形機器人，目前關節關鍵零組件行星減速機已送交廠商測試，今年可望出貨；後續將切入人形機器人軸部（骨骼），並計畫成立機器人事業部，專攻人形機器人。
另外，和大和盟立、中部汽車等公司合資成立的盟英，生產製造人形機器人關節模組也開花結果；盟英擁有年產10萬組諧波減速機生產線，並開始出貨供應亞洲機器人大廠。
上銀集團旗下上銀與大銀都看好半導體及機器人產業需求，帶動晶圓機器人及奈米級定位系統等產品出貨穩定增長。
上銀集團很早就布局機器人所需的諧波減速機等關鍵零組件，其中人形機器人關鍵模組產品已送樣。與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，也進入最後驗證與測試階段。
自動化設備零件代理商和椿積極揮軍機器人，董事長程天縱看好「以機器人加AI為核心的解決方案」，將2025年視為智慧機器人的關鍵年，並設立機器人應用研發中心，跨足設備製造與智慧機器人領域，視之為公司的「第二成長曲線」，預計下半年營收貢獻會較顯著。
彬台為機械設備大廠，在機器人題材助威下，市場看好成長潛力，彬台在自動化的生產設備及系統整合領域具冠軍相，因此被視為機器人概念股，從其營收占比來看，食品飲料廠整廠生產線工程及套裝系統占75%，客戶為兩岸一線大廠。
台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發等，旗下精密行星減速機已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。
（記者鐘惠玲、尹慧中、朱子呈、侯思蘋、宋健生）
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言