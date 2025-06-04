魏哲家證實機器人接單熱 這些台廠將迎訂單爆發期

台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日於股東會表示，人形機器人晶片訂單「很好」，相關成果不用等到明年，「現在就可以顯現在財報上。」法人解讀，魏哲家相關談話，意味和大、盟立、上銀等人形機器人相關供應鏈也將隨之迎來一波訂單爆發期。

其中，和大集團積極布局人形機器人，目前關節關鍵零組件行星減速機已送交廠商測試，今年可望出貨；後續將切入人形機器人軸部（骨骼），並計畫成立機器人事業部，專攻人形機器人。

另外，和大和盟立、中部汽車等公司合資成立的盟英，生產製造人形機器人關節模組也開花結果；盟英擁有年產10萬組諧波減速機生產線，並開始出貨供應亞洲機器人大廠。

上銀集團旗下上銀與大銀都看好半導體及機器人產業需求，帶動晶圓機器人及奈米級定位系統等產品出貨穩定增長。

上銀集團很早就布局機器人所需的諧波減速機等關鍵零組件，其中人形機器人關鍵模組產品已送樣。與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，也進入最後驗證與測試階段。

自動化設備零件代理商和椿積極揮軍機器人，董事長程天縱看好「以機器人加AI為核心的解決方案」，將2025年視為智慧機器人的關鍵年，並設立機器人應用研發中心，跨足設備製造與智慧機器人領域，視之為公司的「第二成長曲線」，預計下半年營收貢獻會較顯著。

彬台為機械設備大廠，在機器人題材助威下，市場看好成長潛力，彬台在自動化的生產設備及系統整合領域具冠軍相，因此被視為機器人概念股，從其營收占比來看，食品飲料廠整廠生產線工程及套裝系統占75%，客戶為兩岸一線大廠。

台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發等，旗下精密行星減速機已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。

（記者鐘惠玲、尹慧中、朱子呈、侯思蘋、宋健生）