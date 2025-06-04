台積電海外布局受關注 董座魏哲家：技術機密不會外流

台積電（2330）昨（3）日召開股東會，海外布局受關注，有股東提問跨國設廠是否可能導致公司技術機密外流？台積電董事長魏哲家直接霸氣回答：「不會。」針對外傳前進中東設廠，魏哲家斬釘截鐵說：「不會。」

至於日本熊本二廠進度稍有延遲，主因一廠設立對當地交通已造成影響，必須先改善相關情況。

談到「兩個晶圓代工競爭對手」（指英特爾、三星）也是台積電的客戶，魏哲家說：「會好好對待他們，但不會洩漏機密，就依照規矩做生意。」

魏哲家強調，台積電的技術是1萬名研發工程師的工作成果，再加上大約相同人數的生產線工程師精進，「如果這麼容易被偷走，台積電就不會有今日的局面」。

魏哲家透露，台積電的技術研發出來後，先放到母廠（Mother Fab），也就是接收研發成果的生產線，再繼續努力半年到一年，進階到大量生產階段。

他提到，外界對於上述過程中所需要的努力可能很難想像，生產線大約要派四、五百人到新竹學習，另外還要派兩、三百人去幫忙製程設置。現在技術精進，「這不是派一個人、十個人、或100個人就能偷取。」

魏哲家強調，有信心台積電在全球各地設置工廠後，能確保技術不會外流或洩密。

外媒日前披露，隨中東成為AI發展重鎮，台積電評估赴中東設廠的可能性，魏哲家直言：「謠言滿天飛。」並幽默地說上次回答英特爾的問題（指雙方是否有合資規畫），現在回答中東問題，下次可能要回答非洲，所有問題的答案都是「不會」。

魏哲家也於股東會後記者會提到，台積電前往某地設廠的考量，第一是必須要有客戶在那裡，再加上政府對其和善、有相關補助，但中東要有客戶這點，在他預見並不太容易，因為要形成半導體行業，不是今天講，明天就成立。全球有半導體產品設計之處除了美國、台灣、中國大陸，就是一點點的歐洲與日本，其他地區不太可能會有客戶。

另外，魏哲家透露，熊本二廠進度稍有延遲，主要是因為對當地交通影響程度大，他親自去體驗，以前開車只要10至15分鐘的距離，現在可能要花費快一個鐘頭時間才能抵達。所以台積電跟日本政府溝通，一定要改善當地交通情況，否則一廠已運作中，二廠又投入興建， 對當地不好，這點也已與客戶溝通。



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