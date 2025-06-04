台積電：十年內生意非常好 董座魏哲家憂心關稅讓全世界經濟往下掉

台積電（2330）昨（3）日召開股東會，董事長魏哲家強調：「我們生意很好」，不僅今年營收、獲利都會再創新高，未來五到十年也會「非常好」。

魏哲家昨天首度以台積電董事長身分主持股東會，他強調，隨著營運持續高，台積電更要做好一件事情，就是要替股東創造更大價值。

隨魏哲家看旺公司後市，台積電股價昨天早盤士氣如虹，一度衝上965元，漲幅約2%，惟隨後賣壓出籠，終場漲勢收斂，以950元收市、漲4元，周二ADR早盤則漲約0.6%。

魏哲家強調，AI需求非常強，所有客戶都認同台積電，也都找台積電下單，因此「我們生意很好」。即便有新台幣匯率波動與關稅不確定性干擾，台積電維持4月法說會全年美元營收年增24%至26%的目標不變。

他說，關稅對台積電實際影響不大，但擔心關稅會使物價提高，進而使得需求降低，就會影響台積電生意，AI大趨勢讓公司生意還是非常好，還是會擔心全世界經濟往下掉。

魏哲家重申，台積電了解關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，不過，截至目前並未看到客戶的行為有任何轉變，維持對今年全年營收展望。未來幾個月也許整體情勢會更加清晰，將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。

他強調，在態勢未明的情況下，台積電將繼續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任，以進一步強化競爭地位，有信心台積電在2025年的成長幅度可以繼續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。

股東關注AI商機，魏哲家說，所有AI分為軟體硬體發展，軟體如DeepSeek和ChatGPT都是大型語言模型（LLM）需要硬體，即台積電生產的晶片支援。

他提到，先前在法說會上已說過全世界的AI公司都要和台積電合作，客戶對台積電信心足夠，沒有其他考量都會用台積電，台積電的責任就是要給客人足夠晶片，現在正努力中。

外界關注出口管制相關議題，魏哲家說，台積電在有能力發現與控制的範圍內，和海內外政府合作，遵循並符合法規。

在被問及美國設廠成本問題時，魏哲家以知名的小籠包料理店為比喻，強調在台灣與美國吃的價格都不一樣，暗喻海外設廠成本高，也充滿挑戰。

魏哲家認為，台積電不僅今年營收、獲利都會再創新高，未來五到十年也會「非常好」，惟細節牽涉營運祕密，不便多做說明。