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台積電董座魏哲家挺綠電 能買一定買 支持政府收碳費

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲朱子呈／新竹報導
台積電3日股東會上，小股東們提問最踴躍是台積電如何落實永續與ESG，更關注綠電購買狀況等「軟題目」。記者季相儒／攝影
台積電3日股東會上，小股東們提問最踴躍是台積電如何落實永續與ESG，更關注綠電購買狀況等「軟題目」。記者季相儒／攝影

台積電（2330）昨（3）日股東會上，小股東們提問最踴躍的不是公司營運展望、關稅與匯率波動影響等「硬題目」，而是台積電如何落實永續與ESG，更關注綠電購買狀況等「軟題目」，台積電董座魏哲家高喊：「能買的綠電一定買，公司支持碳費，也希望在環保上盡心力。」

魏哲家並提到，國外綠電供給充裕，有助台積電海外廠區率先達成100%綠能計畫；台灣廠區則會盡量「能用綠電就用，也讓供應商用」，並和政府密切聯繫，希望綠電產業持續發展。

魏哲家昨天在股東會開放提問一開始就說，台積電股東水準很高，非常聚焦環保綠電ESG這類議題。有股東問美國已開放企業自建電廠，台灣卻還沒開放，且綠電供不應求，台積電如何應對？

魏哲家回應，曾想過自建電廠供應綠電，但法律規章要和政府配合，公司是盡量投資綠電發展，並與供應鏈夥伴合作，不只給自己，也讓供應商來用綠電。

魏哲家表示，台積電付的每度電費在台灣居第一、第二高，再生能源是台積電繼續努力方向。

魏哲家強調：「全力支持再生能源綠電，就算成本會高也沒關係」，台積電一向重視環保，所有綠電可以買得到的一定買，政府收碳費我們也會支持。他直言，「成本會增加就增加吧，公司很會賺錢，也會在環保上盡心力，希望各位股東支持。」

【記者陳昱翔／台北報導】台積電董事長魏哲家昨（3）日於股東會上強調力挺綠電，即使成本高也絕不手軟。法人看好，隨著「護國神山」登高一呼，國內綠電市場將更熱，綠電三雄泓德能源、雲豹能源與森崴能源迎來更多大商機。


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