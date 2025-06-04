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台積電董座魏哲家股東會金句連發 滿堂掌聲笑聲

經濟日報／ 記者鐘惠玲尹慧中朱子呈／新竹報導
台積電3日開股東會，魏哲家首次以董事長身分主持。記者季相儒／攝影
台積電3日開股東會，魏哲家首次以董事長身分主持。記者季相儒／攝影

台積電（2330）昨（3）日開股東會魏哲家首次以董事長身分主持。他發言回應金句連發，妙語如珠，股東屢屢報以笑聲或掌聲；但面對工安職災議題時，他表達慎重關切與改進之意，親自接下陳情書。

魏哲家在股東會開場就說要「做點小改變」，縮短報告事項時間，多點時間溝通，他表達對於市場變化的看法，接受股東提問時，回應綠電、AI和機器人的需求與訂單，以及設廠選擇、產能規畫與技術機密確保等議題，也顯得游刃有餘。

台積電海外設廠情形備受矚目，回應股東提問時，魏哲家開玩笑說，去了美國白宮後，又回來見賴總統「有點累」，股東笑聲不斷。他透露，要設置半導體生產線並不容易，亞利桑那廠興建過程中遇到人才不足等等問題，這也需要時間。

魏哲家對股東以淺白用字、自信語氣發言，他強調台積電技術與製造都是世界第一，贊同股東所提台積電不是美積電的看法。並在會後記者會中表達，只要AI需求一直在，台積電都會是非常好的公司，擁有非常好的遠景。

勞團工傷協會在股東會發言，揭露建廠過程中承包商和台積電出現多起工安職災議題，魏哲家也不迴避，強調生命無價，且公司很注重工安，有所不足之處也代表公司致歉。魏哲家強調，台積電不只會賺錢，還有社會責任，不是賠錢了事。

魏哲家 股東會 台積電

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