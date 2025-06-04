台積電董座魏哲家股東會金句連發 滿堂掌聲笑聲
台積電（2330）昨（3）日開股東會，魏哲家首次以董事長身分主持。他發言回應金句連發，妙語如珠，股東屢屢報以笑聲或掌聲；但面對工安職災議題時，他表達慎重關切與改進之意，親自接下陳情書。
魏哲家在股東會開場就說要「做點小改變」，縮短報告事項時間，多點時間溝通，他表達對於市場變化的看法，接受股東提問時，回應綠電、AI和機器人的需求與訂單，以及設廠選擇、產能規畫與技術機密確保等議題，也顯得游刃有餘。
台積電海外設廠情形備受矚目，回應股東提問時，魏哲家開玩笑說，去了美國白宮後，又回來見賴總統「有點累」，股東笑聲不斷。他透露，要設置半導體生產線並不容易，亞利桑那廠興建過程中遇到人才不足等等問題，這也需要時間。
魏哲家對股東以淺白用字、自信語氣發言，他強調台積電技術與製造都是世界第一，贊同股東所提台積電不是美積電的看法。並在會後記者會中表達，只要AI需求一直在，台積電都會是非常好的公司，擁有非常好的遠景。
勞團工傷協會在股東會發言，揭露建廠過程中承包商和台積電出現多起工安職災議題，魏哲家也不迴避，強調生命無價，且公司很注重工安，有所不足之處也代表公司致歉。魏哲家強調，台積電不只會賺錢，還有社會責任，不是賠錢了事。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言