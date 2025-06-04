AI需求強供不應求 台積電強調相當小心 避免供過於求

台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日表示，AI需求很強，供不應求，5月台北國際電腦展（COMPUTEX）期間他與輝達執行長黃仁勳見面，黃仁勳直接提出「希望台積電趕快把產能準備好」的請求。台積電也相當小心，避免供過於求狀況出現。

魏哲家提到，之前他在法說會中提及產能較為平衡，外界誤以為是需求下降，其實是台積電增加產能的速度加快，所以雖然情況好一點，但還是相當緊。

股東提問，台積電積極擴產，是否會導致供過於求？魏哲家指出，台積電客戶積極，每一家都說需求將有多好，給的預測數字加在一起可能超過全人類可吸收的額度。因此，台積電有一套良好的規畫系統，除了與客戶溝通，也有自己的市場調查來評估實質需求，並與客戶的客戶溝通。

他強調，台積電努力增加產能讓客戶滿意，「台積電生意非常好，我們什麼都不怕，只怕全世界經濟往下掉。」台積電會非常小心，今年可能支出400億美元（指資本支出），這是很大一筆錢，而要花這筆錢，必須向董事會解釋，並表達看法與信心，以及如何執行，並很小心不要犯錯。

魏哲家提到，AI需求一直很強，也就是供不應求 ，台積電盡量努力增加產能，以讓客戶滿意， 但如果一直講供不應求，客戶可能會心裡慌張。

魏哲家強調，所有AI分為軟體與硬體，軟體與服務發展都需要硬體支援，也就是台積電製造的晶片。全球投入AI領域的客戶都要與其合作，而當台積電技術、生產都是世界第一，客戶對其信心也足夠，該公司肩負責任就是要供應足夠的晶片，目前正在努力中，這代表還是不夠，會盡量滿足客戶需求。

對於GPU廠商與ASIC廠商之間在AI領域的比拚，魏哲家表示，他左看右看，這兩者都在台積電生產，而共同客戶都是那幾家大型業者，台積電也會進一步向這些業者詢問需求，至於當中誰能勝出，不是他該關切的問題。

他不諱言，2023年產能有點過剩，也已學到一課，現在會更周全地詢問客戶，統籌一切後又去詢問客戶的客戶， 回頭再次統籌，現在比以前更小心謹慎與周全。



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