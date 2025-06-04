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白宮會川普 台積電董事長魏哲家：感受到溫暖

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲朱子呈／新竹報導

談到關稅以及與前往白宮與美國總統川普互動，台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日透露，當初到白宮親自向川普報告千億美元投資案時，感受到川普其實是很「溫暖」（ｗarm）的人，他對川普表示，當要建造一個千億美元的投資案是困難的案子，但川普也未強硬回應，只是說：「Mr. Wei, Do your best！（魏先生，盡力而為！）」

台積電先前透過子公司向商務部提出對半導體關稅的書面意見，強調關稅造成成本增加，對大家都不好。魏哲家說，其實早已和商務部開始溝通，指出加徵關稅將墊高在當地生產成本，設備採購價格變高。

因美國企業如應用材料等業者有些產品在亞洲生產，進口美國也要課關稅，而商務部對此回應「可以討論」，但何時會有結果則不清楚。

魏哲家說，關稅議題「是政府跟政府間的事務」，不適企業對政府的議題，台積電先前的書面文件僅客氣地提高意見，讓美方了解潛在影響。

他重申，台積電不怕關稅或補助議題、只要求公平競爭，只要公平，台積電就可以繼續世界第一。

台積電亞利桑那子公司先前致函商務部內容中，已經提到美國新廠三廠近期動土，整體六座新廠按規畫推動，並無外傳將因關稅喊卡。

台積電在美國設立先進製程產能，有助美國出口成長，將增強美國經濟安全，並有助於解決貿易失衡問題，在美國的投資將有助於實現官方大規模推動先進半導體製造目標，應豁免台積電亞利桑那公司和其他已承諾投資的公司關稅或給予調整時間。

關稅 美國經濟 台積電

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