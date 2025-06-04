魏哲家：賣我們該有的價值…台積電暗示漲價 外界聽懂了

台積電（2330）董事長魏哲家昨（3）日於股東會上表示，匯率、關稅等變化不是台積電能掌握，也確實會導致台積電成本增加，股東提問「是否會因此漲價？」魏哲家直言：「我們（台積電）會賣我們該有的價值，這樣夠清楚了吧？」。

股東建議，台積電為反映成本上揚等因素，應該漲價。魏哲家幽默回應：「這怎麼好講」，直言：「心裡想的事情，嘴巴可不能回答。」

魏哲家強調，「我們（台積電）會賣我們該有的價值，這樣夠清楚了吧？」即便魏哲家未正面提到「漲價」兩個字，外界解讀，他的回應已暗示「漲價是一定且必須的」，將持續透過區域定價策略，以反映3奈米及以下先進製程成本攀升的價值。

昨天的股東會上，匯率、關稅等兩大議題成為股東關注焦點。

有股東發問，若美國對台灣對等關稅課徵10%到30%不等的稅率，是否會影響台積電營運？台積電又有何因應對策？魏哲家幽默地說，股東問了很難回答的問題，又是台積電無法掌控的變數之一。

魏哲家坦言，股東關心的匯率、關稅兩個議題，都不是台積電可以掌控或主導的，但確實會影響台積電營運。

匯率方面，魏哲家說，先前已多次提到，新台幣每升值1%，將影響台積電毛利率0.4個百分點，「這是很大的數目」，以最近新台幣升值8%換算，台積電毛利率已因此減少逾3個百分點，「若乘以3兆（台積電年營收）就知道我在講甚麼」。

魏哲家表示，至於怎麼辦？只能持續努力保持技術領先，以及「銷售我們的價值。」

他幽默地說，「賣我們應該得到的價值，現場應該懂我講的意思。」

關稅方面，魏哲家認為，關稅若是10%、15%或20%，對台積電會有一些影響但並非直接，因為關稅是進口商負擔而非出口商，但關稅會讓物價變高，物價變高會讓需求降低，晶片生意就有可能受影響。

魏哲家並掛保證「AI需求非常高，」台積電儘量努力增加產能仍供不應求，現在只擔心全世界經濟往下，不過AI仍非常強勁。