整理包／台積電股東會都說了什麼？ 董座魏哲家金句一次看

「護國神山」台積電（2330）3日舉行股東會，董事長暨總裁魏哲家親自主持，以淺白用字、自信語氣和幽默感表達公司營運狀況，金句連發讓股東報以鼓掌和笑聲。

台積電生意會很好 「多買我們股票就不會錯」

魏哲家強調，持續強勁的AI晶片需求、3 奈米製程量產順利，以及晶圓代工2.0策略成效顯現，未來五到十年「我們生意會很好」，當場呼籲投資人：「只要多買我們股票就不會錯。」彰顯台積電對未來業績與市占成長的高度信心。先前股災期間，魏哲家也是默默買進自家股票的最佳代言人。

關稅議題 「是政府與政府的事」

美國要對晶片與進口設備等課徵關稅，台積電先前透過美國子公司向商務部提出八頁聲明。魏哲家說，台積電早與美國商務部溝通，強調關稅將拉高在美生產成本，對整體產業鏈無益，他強調，關稅議題「是政府與政府的事」，不是公司與政府的問題。台積電的書面說明也僅是客氣的表示，增加關稅會拉高生產成本。

熊本二廠延後 「交通問題不解決，不會貿然開工。」

魏哲家先前赴日本溝通熊本二廠建設問題，外界以為是受景氣影響要延後動工，魏哲家揭曉真正原因是居民抗議交通問題。因熊本一廠啟用後造成嚴重交通壅塞，引發居民強烈反彈。他親自前往體驗，10分鐘的路程竟變成近1小時。他強調：「如果交通問題不解決，我們不會貿然開工。」並與日本中央與地方政府溝通、取得共識，展現企業社會責任與在地民意的高度重視。

AI需求是真的 「連客戶的客戶都問」

市場擔心台積電快速擴廠，2025年AI晶片有供過於求風險，魏哲家表示，台積電此次部署更周全，做了縝密的市場預測流程，不但跟客戶討論，還主動詢問客戶的客戶，包括Google、Amazon、Meta等大型CSP業者。「CSP也怕我們準備不夠，會主動分享資訊。」他強調：「這次我們連他們的客戶也去問。」

AI大腦夠聰明 下一步「給它一個身體」

魏哲家證實，已接獲人形機器人領域的先進晶片訂單，2026或2027年起，將有顯著貢獻。他說，AI已經夠聰明，下一步「給它一個身體」，人形機器人是AI發展下一個重要應用，會是一個新的長期成長來源。

與NVIDIA合作深化 「不用猜誰贏，最後都下單給台積電」

魏哲家透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日親訪台積電，除感謝合作，也要台積電加快供應腳步。他表示，不論是GPU還是ASIC，不用猜誰會贏，「最後都會下單給台積電，我們會全力支援。」凸顯台積電於AI生態系的關鍵地位。

嚴肅面對工安意外 「我們不會賠錢了事」

近期台積電工地發生多起工安事件，工傷協會於股東會現場表達三項訴求。魏哲家親自接下陳情書，並公開致歉。他表示：「生命無價，有不足的地方，代表公司致歉，我們不會賠錢了事。」他承諾持續強化安全制度，並重申台積電肩負重大社會責任。

綠能非買不可 「有多少買多少」

魏哲家說，台積電採購綠電「會買到能買的全部，有多少買多少」。台積電透過企業購電協議（CPPA）簽下風電與太陽能合約，參與離岸風電投資。在全球永續浪潮下，台積電會全力配合供應鏈淨零需求，未來規劃也已納入碳費與碳邊境稅成本考量。

海外設廠 技術「有信心不被偷」

外界質疑赴美設廠恐造成機密外洩或「美積電」。魏哲家除了重申不可能變成美積電以外，對技術保護信心滿滿。他強調，無論在哪個國家建廠，台積電都有嚴格一致的技術與資訊控管機制，台積電技術能輕易被偷走，公司不會是現在局面。他強調赴美設廠為客戶與全球布局所需，「不是有人說什麼我們就不做什麼」。

海外擴廠挑戰多 「在美國吃知名小籠包，貴又不好吃」

談到美國建廠，魏哲家吐苦水，亞利桑那缺乏熟練工人，甚至須從賓州調動數萬名建築人力。從吃住、交通、管理等等細節都是挑戰。他強調，即使在台灣，建廠也需兩到兩年半，美國則時間更長，成本也高：「在美國吃知名小籠包連鎖店，又貴又不好吃。」引發現場笑聲。

澄清血汗工廠說法 自嘲「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能」

台積電員工薪資優渥，但網路也盛傳台積電工程師工時長、24小時待命，是「血汗工廠」。魏哲家自嘲：「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能。」但他也澄清網路傳言，自己一向主張員工要自動自發與生活快樂，才有辦法在這行業繼續下去，家庭生活才能快樂，不會有9萬名員工都在血汗中過活。