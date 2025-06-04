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金寶新董座面臨三挑戰

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

仁寶集團總裁許勝雄昨（3）日交棒，由今年51歲的獨子許介立接掌金寶（2312）董座。許介立繼2021年、2024年分別接下集團旗下電源廠康舒（6282）、泰金寶董事長後，接下金寶董座重責大任。

金仁寶集團是台灣老牌電子集團，營運滿52年。近幾年全球經濟環境常有黑天鵝、灰犀牛等變數，近期則有美國總統川普揮舞關稅大刀，市場更關注許介立如何帶領金寶戰勝變局、擴大高毛利產品線及提高全球布局韌性。

許勝雄長期培養許介立接班，許介立一路從金仁寶集團基層做起，歷練不同職務的輪調與訓練，從第一線生產流程歷練，包括作業員、採購、業務等職務，也曾在家族創投事業管理規模約1億美元的基金，2004年回到康舒擔任副總，負責電源供應器部門，也主導過併購案，深入企業營運核心，一步步打下接棒基礎。金寶近年來衝刺高毛利產品線策略奏效，搭上AI時代伺服器商機，間接打入美國最大半導體設備廠應材供應鏈。

許介立在關稅戰造成全球產業動盪之際接下重擔，是最好的歷練與練兵時機，如何將風險化為無數個機運、戰勝變局，是一大挑戰。

金寶正值積極布局高毛利產品線的衝刺階段，如何讓集團各關係企業緊密鏈結、分層分工發揮優勢，擴大在AI與電動車等關鍵業務發展，也是未來營運重點。

隨著全球地緣政治風險持續升溫，許介立要帶領金寶持續因應不同客戶對不同國家生產基地需求，提供快速且更靈活、多元的生產策略，都將是牽動金寶供應鏈韌性的一大關鍵。

泰金寶 仁寶

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