數位經濟產值提前突破兆元 數發部：將助業者海外拓市

數發部長黃彥男昨（3）日表示，台灣數位經濟產業總產值已於去年底提前破兆元，遠比原預期的2026年還更快成為兆元產業，他認為這波全球供應鏈重組下，將為產業帶來新契機，數發部將訂定新目標，上修產值。

數發部昨日舉辦記者會，據統計，數位產業產值穩健成長，電腦及資訊服務產業2024年營業額較2021年成長30.3%，至2024年底電腦及資訊服務產業營業額6,104億元，年成長5.74%；而電子購物及郵購業網路銷售金額達4,016億元、年增率2.58%。兩者加總已超越1兆元，提前躋身兆元產業俱樂部。

黃彥男去年上任之際就曾提到，他的施政目標將聚焦在「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」三支箭。

其中在發展數位經濟上，黃彥男期待在2026年成為兆元產業，如今看來，去年底就已提前達標。他坦言，上任之初，數位產業產值約8,000、9,000億元，沒想到才一年不到就突破1兆元，達標速度「確實比想像快」，數發部會重新檢討，提高原來的預定目標。

黃彥男說，隨著這一波全球供應鏈重組，製造業外移到美國、日本設廠，無疑對台灣資訊服務業是一大利多，台灣數位經濟產業可一舉拓展海外市場，且隨製造業到海外落地後，資訊服務業也能緊隨，先是服務國內製造業廠商，接著在當地擴充業務、服務當地產業。

此外，數發部推動的「投資AI新創100億元投資專案」也已進入第二階段徵選，數產署長林俊秀說明，估有十至15家業者加入，此外也會積極引進民間資金，完善創投機制。

林俊秀坦言，台灣在創投制度仍不如國外活躍與完善，數產署會積極輔導業者投入，希望能導入民間資金活水，活躍台灣新創產業。

另外，行政院長卓榮泰日前拋出AI新十大建設議題，黃彥男表示，數發部確實扮演重要角色，現在正與國發會、國科會討論，確認後會再對外說明。