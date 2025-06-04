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金寶布局傳承許介立掌舵 許勝雄續任金仁寶集團總裁

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
金寶股東會，董事長許勝雄（左）交棒給獨子許介立。聯合報系資料照
金寶股東會，董事長許勝雄（左）交棒給獨子許介立。聯合報系資料照

金寶（2312）昨（3）日召開股東常會，全面改選董事，會後召開董事會，董事長許勝雄交棒董座職務給其獨子許介立，完成集團交棒傳承計畫。許勝雄退出金寶經營第一線，續任金仁寶集團總裁。

許勝雄昨天最後一次主持金寶股東會，他在致詞時表示，今年川普當選美國總統，「真的是很大一隻黑天鵝」，川普上任後啟動的關稅政策，使全球經濟與產業都受到很大影響。金寶總經理陳威昌坦言，今年確實面臨滿多挑戰，受關稅影響，客戶對接下來季度展望相對保守。

許勝雄說，雖然今年外部環境考驗著所有企業，但金寶今年將透過精實管理與全球布局，跟關係企業資源做更好結合，來面對大環境不確定性。

金寶今年股東會全面改選第20屆董事，董事當選人為許介立、合寶投資代表人許勝雄、鵬寶科技代表人陳威昌、台灣創業投資代表人柯長崎、何美玥、瑞信興業代表人陳信佐、許介成，獨立董事當選人為謝發達、吳琮璠、邱太三、胡競英。

金仁寶集團旗下仁寶去年股東會才剛完成交棒，許勝雄卸下董座，由時任副董事長陳瑞聰接掌，許勝雄今年則再卸任金寶董座，等同全面退出集團旗下金寶、仁寶經營第一線。

展望後市，陳威昌坦言，今年確實面臨滿多挑戰，受關稅影響，客戶對接下來季度展望相對保守，惟金寶每月營運都優於客戶原先保守預期，今年首季已繳出漂亮成績單，接下來幾季會努力衝刺，看好2025年仍是光明的一年。

伺服器業務方面，陳威昌預期，今年表現會優於去年，目前仍以PC板製造為主，包括泰國廠、墨西哥廠兩大伺服器，客戶需求都比去年強勁。

陳威昌並透露，已與客戶在談明年上半年訂單，2025年或許是大環境不確定性較高的一年，但從許多經濟數據來看，2026年全球經濟成長率預估都回到上升趨勢，金寶除了跟著趨勢走，也會比趨勢更努力。

陳威昌指出，川普上台後祭出對等關稅，匯率也是重要的影響因素，為提供客戶更好服務，也針對短、中、長期做最好準備。

海外布局方面，巴西聖保羅新廠第2季已開始營運，由於菲律賓為亞洲對等關稅相對較低的國家，許多既有與潛在客戶均提出在菲國擴產需求，金寶在菲國本來就有兩座廠區，正在評估擴產空間。


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