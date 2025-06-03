遭Google撤銷憑證信任 中華電發聲明致歉了

近期Google撤銷中華電信憑證信任事件，中華電信今天晚間再發聲明向社會致歉。中華電信表示，這次因公司未能及時達成Google Chrome政策之要求，Google將停止預設信任中華電信7月31日後簽發的TLS (Transport Layer Security)網站憑證；8月1日起將暫停簽發TLS網站憑證。此雖非憑證存在漏洞或私鑰洩露，亦無涉資訊安全或網路安全疑慮，但對於社會大眾所造成之困擾深表歉意。

中華電信指出，政府單位及企業客戶網站使用中華電信於7月31日之前簽發的TLS網站憑證，在該憑證有效期限內（自簽發日起算365日）均不會受到任何影響。將會主動聯繫提醒TLS網站憑證效期將到期之客戶，免費提供TLS網站憑證更新，並協助必要之輔導或轉介其他憑證機構。

中華電信表示，一般民眾瀏覽網站或持有中華電信簽發或受委託營運的憑證，包括政府憑證、工商憑證、自然人憑證等，在政府、金融、證券、數位簽章等應用上，皆維持正常使用，不受影響。將盡最大努力持續精進憑證營運管理，並致力於2026年3月前完成Google Chrome TLS網站憑證的預設信任。