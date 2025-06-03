「台積電不怕關稅」魏哲家股東會首秀有問必答 5大重點一次看

台積電今天召開股東常會，是董事長暨總裁魏哲家上任後首秀，在美國總統川普大打關稅戰，全球經濟陷入混沌不明之際，魏哲家在整場股東會中，對綠能、關稅、匯率、全球布局和未來展望等提問均有問必答，展現十足誠意。

魏哲家強調，台積電生意很好，今年美元營收可望成長24%至26%，營收和盈餘都將創下歷史新高，未來5年到10年展望也非常好，展現十足信心，他也向股東喊話「多買股票就不會錯」。

整場股東會歷時2小時30分，魏哲家為股東詳細擘劃世界第一的台積電未來要走的路。以下是台積電股東會5大重點內容摘要。

一、台積電是否考慮直接投資再生能源？

魏哲家表示，台積電有想過自建電廠供應綠電，但因法律規章需求，將與政府一起配合，盡量投資綠電，並與供應鏈夥伴合作，協助盡量使用綠電。

魏哲家強調，台積電全力支持再生能源或綠電，成本會因此高一點，不過沒有關係，台積電對環保議題絕對關心，能夠買的綠電一定買，台積電會賺錢，但同時也會對環保盡心力。

二、關稅對台積電影響？

魏哲家說，關稅對台積電會有一些影響，但不是直接的影響，因為關稅是由進口人付，關稅會導致物價稍微提高，物價提高會導致需求降低，台積電生意就會受到影響。

話雖如此，魏哲家認為，AI供不應求，台積電努力增加產能讓客戶滿意，「台積電生意非常好，我們什麼都不怕，只怕全世界經濟往下調」。

魏哲家也首度公開透露，台積電已與美國商務部溝通，表達關稅會造成成本增加，對大家都不好立場，商務部回覆會納入考量。他強調，台積電不怕關稅，只要求公平。

三、新台幣匯率對台積電影響為何？

魏哲家表示，匯率是很重要問題，會影響台積電的營業利益率，新台幣每升值1%，會影響台積電營業利益率下降0.4個百分點，最近新台幣升值將近8%，台積電營業利益率因而下降超過3個百分點。

魏哲家說，台積電會努力做，「技術維持世界第一，賣我們應該得到的價值，大家應該懂我講的意思」。

四、台積電全球布局進度為何？

魏哲家表示，日本熊本第2座晶圓廠動工時程會自2025年第1季稍微延後，主要是因為當地交通問題，他曾親自體驗，以前開車只要10到15分鐘，現在要延長近1小時，當地居民開始不耐煩，台積電也跟日本政府和客戶溝通。

魏哲家表示，台積電到一個地方設廠，會優先考量客戶的需求，再加上政府補助，然而要形成半導體產業並不容易，目前有能力設計晶片產品的只有美國、台灣、中國，以及部分歐洲國家和日本，因此台積電基本上要在中東設廠是不可能，因為不會有客戶。

魏哲家指出，台積電在美國營運，在日本運作，以後還會到德國，台積電有一套縝密的制度，可以讓在每一個地區打出台積電名號時，品質都是一致。

對於海外廠機密是否會被偷走的擔憂，魏哲家保證不會，因為機密是1萬個研發工程師得到的結果，及相同數目產線工程師精進，「如果機密這麼容易被偷走，台積電就不會是今天這樣子。」

五、台積電未來展望？

魏哲家表示，人形機器人現在就開始對台積電營收有顯著貢獻，不必等到2026年、2027年，而且一定會反映在財報上。

魏哲家說，AI供不應求，台積電的生意很好，今年美元營收將成長24%至26%，營業額和盈餘都將創下新高，至於未來5年、10年展望也非常好。

為了避免過度投資，造成供過於求，魏哲家表示，台積電有非常好的規劃系統，跟客戶一直溝通，有自己的市場調查，「我們會去問客戶的客戶」，確認客戶需求的真實性。

魏哲家說，台積電今年幾乎要花400億美元，這是很大筆錢，要花這種錢必須跟董事會解釋，表達看法、信心，以及執行辦法。台積電很小心不要犯錯，這幾年的財務結果不錯，表示做得還好，每年都要創新高。

魏哲家表示，作為一名企業家，最怕的是不確定性，不知道應該投資或不投資，投資怕搞錯了，不投資又怕輸人家。台積電是技術、製造世界第一，客戶對台積電有信心，只要AI在生活中不可或缺，一直有需求，台積電將會永遠是非常好的公司，有非常好遠景。