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晶圓廠擴產帶動無塵室需求 漢唐2025訂單、營運雙高檔

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著大型晶圓代工廠推進二奈米製程，並有望於2025年量產，市場對相關廠務工程與設備供應鏈的需求可望大幅升溫。其中，半導體無塵室工程業者漢唐（2404）受惠台、美半導體擴廠需求帶動訂單暢旺，在手訂單金額維持高檔水位，法人看好其2025年營運展望與穩定獲利表現。

在廠務工程與設備產業上，業界指出，近期二奈米潛在客戶反饋正向，帶動國內無塵室擴廠需求升溫，廠務、設備統包工程廠商普遍看好2024年下半年起至2025年的成長動能。此外，封測產業歷經2023年資本支出緊縮期後，預期今年起重啟投資腳步，國內主要封測大廠紛紛釋出積極訊號，資本支出預算年增幅度上看50%。

漢唐今年首季繳出亮眼成績單後，法人指出，漢唐在手訂單金額已突破700億元水準，主要客戶涵蓋台灣晶圓代工廠、美系記憶體廠與台系面板廠等，顯示整體營運動能仍強勁，預估漢唐2025年全年營收將達約497億元，年增5%，稅後純益73億元，年增18%，全年每股稅後盈餘（EPS）上看38.41元。

在股利政策方面，漢唐預計2025年配發現金股利28元，配息率達85%，以近期股價估算，現金殖利率逾6%，對投資人具高度吸引力。法人看好其穩健的資本支出循環與高現金回饋能力，進一步調升投資評等至「買進」。

漢唐 晶圓代工廠

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