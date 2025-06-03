金寶世代交替！許勝雄卸董座職務 獨子許介立正式接掌營運大權
老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，會後隨即召開董事會進行董事改選，並完成新一屆董事會的改組，原董事長許勝雄也於今日正式卸下職務，並將董事長一職，正式交棒給擔任電源供應大廠康舒及泰金寶-DR董事長、現年51歲的獨子許介立，而這也代表作為集團總裁的許勝雄正式卸下經營管理的重擔，退居至幕後指導的位置，並將金寶、康舒、泰金寶的「兵符」全數交至許介立手中，同時也指派許介立出任策略長，正式接掌金寶的營運大權。
據悉，金仁寶集團投資的公司其實相當繁多，其中，光是上市公司就有8家，包括康舒、仁寶、泰金寶-DR以及今日董事會後宣布完成接班的老牌電子大廠金寶，許勝雄已正式將「掌舵手」一職，全面交接給獨子許介立，而目前許勝雄則繼續擔任集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略布局。而其獨子許介立則同時擔任康舒、金寶、泰金寶-DR三家公司的董事長，至於另一子公司仁寶，則由共同打拚多年的創業夥伴陳瑞聰，繼續擔任董事長重任。
事實上，金仁寶集團內最早啟動接班的公司，為電源供應大廠康舒，團隊於2021年8月宣布，由集團總裁許勝雄獨子許介立接下董座一職，而同樣作為集團旗下子公司的泰金寶，則是在去年股東會後才正式揭曉太子接棒的消息。回顧許勝雄當時剛卸下康舒董座時，面對媒體的詢問，就不禁連連讚許，讚其表現很棒，想法很先進。許勝雄坦言，自己認為許介立是領域中不可或缺的人才，在內部管理機制方面的規劃，就像儲電方案一樣，甚至比自己還先進詳盡，讓人很放心，也是時候該讓其獨當一面。
隨著董監改選完畢，本屆共改選11席董事，其中包括5席法人代表董事與3席獨立董事。而新任董事名單中，最大的異動就是許勝雄與獨子許介立的職位銜接，而許介立也將以康舒董事長的身分，兼任泰金寶、及金寶的董事長一職，而法人代表董事則分別由合寶投資、瑞信興業、康舒科技及台灣創業投資等公司派任。獨立董事部分則延攬邱太三、胡競英等人加入新董事會。此外，許介立除了接任金寶董事長外，也被任命為策略長，凸顯出集團對其的高度信任。談及二代接棒的表現？許勝雄除了連連誇讚外，也向媒體透露，許介立近年的表現已讓他感到相當的引以為傲，甚至笑著分享「自己應該早一點交棒」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言