金寶世代交替！許勝雄卸董座職務 獨子許介立正式接掌營運大權

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，會後隨即召開董事會進行董事改選，並完成新一屆董事會的改組，原董事長許勝雄也於今日正式卸下職務，並將董事長一職，正式交棒給擔任電源供應大廠康舒及泰金寶-DR董事長、現年51歲的獨子許介立，而這也代表作為集團總裁的許勝雄正式卸下經營管理的重擔，退居至幕後指導的位置，並將金寶、康舒、泰金寶的「兵符」全數交至許介立手中，同時也指派許介立出任策略長，正式接掌金寶的營運大權。

據悉，金仁寶集團投資的公司其實相當繁多，其中，光是上市公司就有8家，包括康舒、仁寶、泰金寶-DR以及今日董事會後宣布完成接班的老牌電子大廠金寶，許勝雄已正式將「掌舵手」一職，全面交接給獨子許介立，而目前許勝雄則繼續擔任集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略布局。而其獨子許介立則同時擔任康舒、金寶、泰金寶-DR三家公司的董事長，至於另一子公司仁寶，則由共同打拚多年的創業夥伴陳瑞聰，繼續擔任董事長重任。

事實上，金仁寶集團內最早啟動接班的公司，為電源供應大廠康舒，團隊於2021年8月宣布，由集團總裁許勝雄獨子許介立接下董座一職，而同樣作為集團旗下子公司的泰金寶，則是在去年股東會後才正式揭曉太子接棒的消息。回顧許勝雄當時剛卸下康舒董座時，面對媒體的詢問，就不禁連連讚許，讚其表現很棒，想法很先進。許勝雄坦言，自己認為許介立是領域中不可或缺的人才，在內部管理機制方面的規劃，就像儲電方案一樣，甚至比自己還先進詳盡，讓人很放心，也是時候該讓其獨當一面。