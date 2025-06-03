以5G NTN與HAPS為基石 稜研今宣布啟動6G通訊新篇章

毫米波大廠稜研科技* （7812）長期深耕毫米波相控陣列天線（ESA） 技術與整合解決方案，於2025年日本大阪萬國博覽會攜手多方夥伴共同展示兩項重要應用成果，驗證ESA在5G非地面網路（NTN）與高空平台系統（HAPS）領域中的實戰價值。在5G NTN展示項目中，稜研與新加坡科技設計大學（SUTD）、SKY Perfect JSAT（JSAT）、Rohde & Schwarz、VIAVI Solutions 及聯發科（2454）（MediaTek）合作，透過GEO衛星建構跨國即時通訊鏈路，成功實現從新加坡至日本之間的5G NTN概念驗證，展現ESA終端於衛星鏈路中的高性能收發能力。

另一展示焦點則鎖定 HAPS 的應用實現，稜研科技攜手日本在地合作夥伴，導入高整合度、低功耗的毫米波 ESA 模組，展示HAPS作為浮空基地台的角色，能有效支援低延遲、高頻寬的回傳連結，滿足偏遠地區通訊布建與災害應變的關鍵需求。現場展示獲得多方肯定，進一步強化ESA技術在空地融合網路中的可行性與落地潛力。

透過此次於大阪萬博的展示，稜研不僅展現其在非地面網路應用領域的技術深度與國際協作能力，並且持續推動台灣在全球通訊生態系中的關鍵地位。稜研也成為台灣首家加入國際HAPS聯盟的公司，同時獲經濟部產發署支持，提高國際能見度、參與國際標準制定以及深化技術研發等影響力，帶動產業鏈中上下游機會與合作。ESA 技術的實際應用，正為6G 世代鋪設更穩固的網路基礎，迎向更加智慧、靈活且永續的未來通訊時代。

稜研指出，隨著全球通訊邁向全覆蓋、低延遲與高彈性的目標邁進，非地面網路（NTN）正逐漸成為新世代無線架構的關鍵核心。結合低軌與高軌衛星、高空平台系統（HAPS）與地面基站所構成的多層次網路架構，將為真正的全球網路無縫連接奠定技術基礎。NTN不僅能有效支援偏遠與難以佈建區域的覆蓋需求，更在災害應變、物聯網與機器通訊等領域展現其彈性與高可靠性，成為實現6G願景的重要技術起點。

根據Research and Markets最新預測，2025 年全球 5G NTN 市場規模將達49.6億美元，並在2029年增長至 170.1 億美元，年均成長率高達36.1%。此一迅速擴張的趨勢，反映出全球對於強韌性、高彈性網路基礎建設的迫切需求，尤其在強化網路韌性、擴大全域連結與推動數位轉型等面向，扮演舉足輕重的戰略角色。

在NTN結構中，高空平台系統（HAPS）的技術潛力正備受關注。HAPS為部署於平流層（約 20 公里高）的無人飛行平台，具備長時間懸停與廣域覆蓋的能力，能有效彌補地面基地台與衛星之間的連結斷層。HAPS 亦可作為空中基地台與回傳節點，在多層次非地面網路（ML-NTN）架構中扮演關鍵角色。2025年 4 月HAPS聯盟發布最新參考架構白皮書，進一步肯定 HAPS在5G與6G網路建設中的戰略地位，特別適用於車聯網、邊緣計算與低功耗大量連線等應用場景。其中台灣首家加入HAPS 聯盟的公司稜研科技，透露此技術發展也將讓韌性網路更完整，同時獲經濟部產發署支持。