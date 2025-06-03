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Going Cloud推出AI模組化平台RaiX 助企業加速轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下雲端智慧品牌Going Cloud 3日正式宣布取得AWS Generative AI Competency（生成式AI能力認證），成為目前台灣少數獲得該項國際級技術認證的團隊，Going Cloud近期也取得AWS託管服務供應商（Managed Service Provider，MSP）資格。

根據資策會MIC調查報告，2024年台灣已有19%的五大產業企業採用或規劃導入生成式 AI，其中金融保險業高達 25%、製造業為22%。全球市場亦快速成長，AI Special Report 指出生成式AI市場預計將於2030年達到1.5 兆美元，並於2022至2030年間維持 83% 複合成長率（CAGR），企業對生成式AI的投資正迅速成為競爭力的關鍵。

Going Cloud 全新推出企業級AI輔助平台RaiX。該平台採用高效率、安全且具成本效益的模組化架構，支援彈性部署，企業無需從零開始系統開發，即可快速導入並啟用 AI 應用。RaiX並可依據基礎模組架構延伸客製化情境，靈活滿足各產業對生成式 AI 解決方案的多元需求。RaiX模組化平台提供商業分析、自動任務分派、電商推薦、視覺搜尋、內容與文件生成、語音轉文字及文字轉語音等模組，協助企業快速導入並擴充生成式 AI 能力，有效提升營運效率與創新速度。

生成式 AI 戰略合作再升級

科科科技企業數位轉型解決方案暨 Going Cloud 總經理黃柏淞表示：「此次獲得 AWS 生成式 AI 能力認證，不僅是對團隊技術實力的高度肯定，更證明 Going Cloud 在生成式 AI 商業應用上的成熟度與領先地位。我們持續專注於打造能真正落地的 AI 解決方案，透過 RaiX 模組化平台，協助各產業加速導入生成式 AI，無論企業規模大小皆能靈活整合應用，有效提升營運效率與決策品質。」

生成式 AI 正快速重塑企業的營運流程、產品創新與商業模式，已成為企業強化市場競爭力的核心策略。未來， Going Cloud 將持續與 AWS 深化合作，協助更多企業善用 AI 推動數位轉型，開創未來新價值。

電商 AI

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