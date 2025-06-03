AI晶片哪家稱王？魏哲家：誰勝出都無妨 最後都找台積電
針對市場近期傳出AI晶片供應可能在明年出現過剩疑慮，台積電（2330）董事長魏哲家3日於股東會後接受媒體聯訪時回應表示，公司在AI產能的建置與規劃上特別謹慎，不僅與主要客戶充分溝通，甚至深入與其客戶、即雲端服務供應商（CSP）進行直接討論，以確保決策基礎更周延。
魏哲家指出：「我們不是只問客戶的需求，我們是連他們的客戶都去問。像是Google、Amazon、Facebook這些CSP，我們都會直接溝通，把這些資訊再重新討論一次。」
他也坦言，台積電2023年確實曾面臨產能過剩狀況，這次汲取經驗，對於市場規模與需求趨勢的評估更加審慎。他強調：「這次我們做得比以前還要小心、還要周全。」
外資圈關注哪一家AI設計公司能勝出，台積電是否需做出選擇，魏哲家則表示：「GPU也在台積電做，ASIC也在台積電做，我們不需要去判斷誰會贏，因為最後都會來找我們。」
至於為何CSP大廠願意分享內部需求預測與訊息，魏哲家解釋，這是基於雙方長期合作信任，也是出於產業運作的實際需要。「他們也怕我們準備不夠，這種微妙的關係，我們都會好好考慮」。
他強調，AI帶來的商機持續增長，台積電在供應鏈中的角色，是要在每個關鍵節點都做到準備充分、交付確實，以維持客戶對台積電高度的依賴與信任。
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