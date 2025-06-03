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熊本二廠延後動工 魏哲家：居民生活受擾 不會貿然施工

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

台積電（2330）董事長魏哲家3日於股東會後接受媒體聯訪時表示，原訂2025年第1季動工的熊本第二座晶圓廠，將延至年中啟動，主因是當地交通壅塞情況明顯，居民反應強烈。公司已與日本中央及地方政府協調，待交通問題獲得實質改善後，才會啟動施工。

他透露，自己曾親自前往熊本現地了解狀況，「本來10分鐘可以開到的地方，變成要一個小時」。居民對交通負擔表示不滿，是決定延後工程的直接原因之一。他強調：「如果交通條件不能改善，我們不會貿然開工。」

魏哲家指出，興建半導體廠不僅要考慮產業條件，更要尊重在地居民的生活品質。他表示，這樣的延後是「對大家都好」的安排，目前已取得地方政府與客戶的理解與支持。

談及全球設廠策略，他指出，不論是在美國或日本，是否能順利量產，很大程度取決於當地基礎建設與社會條件。「我們設廠最重要的考量是有沒有客戶需求，然後我們才會看供應鏈和在地條件，這些要一起評估」。

魏哲家坦言，海外建廠挑戰比想像更大。即使在台灣，從動工到量產也需兩至兩年半時間，其他地區因缺乏熟練勞動力、建廠經驗與供應鏈配套，時間勢必更長。他提到，美國亞利桑那的勞動力短缺問題嚴重，甚至需要跨州調派建築工人，人員的生活安排也成為公司與地方政府的壓力來源。

對於外界關心美國投資是否有助台灣談判籌碼，他低調回應：「這不是我能回答的，這是政府對政府之間的事。」他補充，美方對台積電展現高度信任與重視，即便投資金額未必最大，「但我們說到做到」。

美國 地方政府 台積電

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