致函美商務部語氣強硬？魏哲家：關稅對大家都不好「我們很客氣」

台積電（2330）3日於新竹召開年度股東大會，董事長暨總裁魏哲家在會後接受媒體聯訪時指出，美國針對半導體相關設備課徵關稅，將明顯墊高公司在當地的生產成本，台積電早已與美國商務部展開溝通，並致函表達憂慮。

他舉例，若設備由美國公司設計，但實際生產地點在亞洲，運往亞利桑那工廠仍需課稅，「我買的機器，本來可以100塊錢買到的，就變成125塊。」成本轉嫁後不僅影響台積電，也可能衝擊其他產業鏈上的業者。

針對外界質疑致函內容語氣過於強硬，魏哲家回應：「我們是很客氣地表達，關稅會增加生產成本，對大家都不好。」他並表示，商務部對此回應「可以討論」，並已將台積電意見納入政策研擬的考量。

他強調，關稅議題本質上屬於政府對政府的談判層級，「不會是政府對公司，也不會是公司對政府」，台積電僅扮演如實呈現產業影響的角色，「我們要求的不是優惠，而是公平。因為公平，台積電就可以繼續世界第一」。

據了解，台積電亞利桑那子公司曾在5月初向美國商務部發函，指出該廠的運作符合美國國家利益，也明確呼籲對部分半導體設備關稅給予豁免。